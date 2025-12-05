Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας – Δείτε εικόνες από το πλημμυρισμένο ΣΕΦ

0

Ποια είναι η πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής του ματς

Δεν διεξήχθη τελικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που ταλαιπωρεί την Αττική.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η απόφαση πάρθηκε κατόπιν εντολής του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

H ανακοίνωση:

«Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε».

Το απόγευμα της Πέμπτης 4/12 οι δρόμοι γύρω από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είχαν έντονα προβλήματα με το νερό και ήταν επικίνδυνοι για τον κόσμο που θα περνούσε, ενώ εντός του γηπέδου οι άνθρωποι της συντήρησης έκαναν τα πάντα για να το κρατήσουν σε καλή κατάσταση.

Με τοποθέτησή του στη NOVA ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, εξήγησε γιατί αναβλήθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Όπως ανέφερε ο κύριος Βρούτσης, η απόφαση πάρθηκε καθαρά για λόγους ασφαλείας όλων όσων θα έπρεπε να πάνε στο γήπεδο.

Αναλυτικά η δήλωση του:

«Καλησπέρα από Αλεξανδρούπολη. Εδώ είναι εντάξει ο καιρός, βρέχει σχετικά. Ήρθαμε για να ανακοινώσουμε σε ένα κλειστό γήπεδο που είχε προβλήματα την επισκευή και την αναβάθμισή του, στο "Νίκος Σαμαράς", σε αυτό το στολίδι του βόλεϊ, του εμβληματικού μας αθλητή και τώρα είμαστε στην διαδικασία της επιστροφή. Αναμένοντας το αεροπλάνο γίνανε όλα αυτά τα οποία ήδη ανακοινώσατε, η αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού, για λόγους καθαρά ασφάλειας του συνόλου φιλάθλων, παικτών, όλων. Γιατί πάνω από όλα είναι η ασφάλεια. Και ξέρετε ότι με την ασφάλεια έχουμε μία ιδιαίτερη ευαισθησία στο υπουργείου αθλητισμού, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες και την έχουμε θέση ως υψηλή προτεραιότητα στα πάντα».

Μπαφές: Ήμασταν απόλυτα προετοιμασμένοι, το ζήτημα ήταν η ασφάλεια των ανθρώπων

Ο Χρήστος Μπαφές έκανε δηλώσεις στη NOVA μετά την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε και υποστήριξε πως προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των φιλάθλων που θα βρίσκονταν στο ΣΕΦ και θα έπρεπε να επιστρέψουν στο γήπεδο. Ο αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνισε παράλληλα πως το παρκέ του ΣΕΦ ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και οι άνθρωποι της ομάδας και του γηπέδου ήταν προετοιμασμένοι.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ξέραμε το ενδεχόμενο και ήμασταν απόλυτα προετοιμασμένοι. Μία στιγμή έπεσε μία στάλα και αμέσως το πρόβλημα διορθώθηκε. Είχαμε προβλέψει να έχουμε τα απαραίτητα πανιά μέχρι να μπει μια πιο μόνιμη λύση. Θέλω να ευχαριστήσω ορισμένους από τους υπαλλήλους του ΣΕΦ για να μην συμβεί κάποια ζημιά. Πριν ήταν στην οροφή εξωτερικά του γηπέδου. Τα κυβικά νερού ήταν ασύλληπτα στην οροφή του γηπέδου. Το πρόβλημα ήταν εξωτερικά των θυρών. Υπήρχαν πολλά κυβικά νερό. Ξαφνικά στις 17:00 σκοτείνιασε και όταν ξεκίνησε η βροχή είδαμε τα φρεάτια να πετάνε τα καπάκια. Το ζήτημα για εμάς ήταν η ασφάλεια των ανθρώπων. Να πάνε όλοι καλά στα σπίτια τους.

Μετά τις 23:00 και μέχρι το πρωί τα καιρικά φαινόμενα θα είναι ακόμη πιο έντονα. Οι παίκτες μας ρωτούσαν πως θα έρθουν οι οικογένειες τους. Η Φενέρ δεν έχει καμία ευθύνη. Ήρθε να παίξει το παιχνίδι. Είμαστε σε συνεννόηση μαζί τους. Τους ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Βάσει προγράμματος τον Γενάρη είναι αδύνατον να διεξαχθεί. Άρα υπάρχουν δύο ημερομηνίες. Την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη ή Τετάρτη. Όπου οι δύο ομάδες θα κληθούν να παίξουν δύο παιχνίδια. Η επόμενη ημερομηνία είναι στις 30 Δεκεμβρίου. Η Φενέρ δεν έχει τουρκικό πρωτάθλημα, ούτε εμείς. Αυτές οι δύο είναι οι πιθανές ημερομηνίες.

Καταρχήν για να είναι μόνιμη η οροφή δεν είναι απλό θέμα. Έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή είδα ότι σαν σήμερα πριν 30 χρόνια ο Γιάννης Ιωαννίδης φώναζε γιατί έκανε προπόνηση με κουβάδες. Είναι αρχαιοτάτων χρόνων το θέμα. Δεν υπάρχει κάπου ότι έχει γίνει κάποια επισκευή στην οροφή. Δεν είναι μπετό, αλλά είναι πανί η οροφή του ΣΕΦ. Ένα πανί όπως στα φουσκωτά σκάφη. Γίνεται συντήρηση. Πέρυσι είχε πέσει πολύ νερό. Σήμερα το μεσημέρι κατέβηκε το cube και ελέγξαμε ότι από μέσα δεν υπήρχε διαρροή. Προφανώς το νερό μπορεί να περάσει από παντού. Γι’ αυτό ήμασταν έτοιμοι και υπήρχαν πολλά πανιά. Για να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Πάνω από όλα παίζουμε για τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να είναι ασφαλής. Όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα, να είχαμε να λέγαμε».

Τσιλιγκίρη για ΣΕΦ: «Έχουμε στείλει τις μελέτες για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις από το 2020»

Η Πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής της στα social media, σχετικά με την κατάσταση της έδρας του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Προέδρου του ΣΕΦ:

«Το 2020, ύστερα από αίτημα του τότε Υπουργού Αθλητισμού, κ. Αυγενάκη, στείλαμε τις μελέτες για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Το ΣΕΦ όμως δεν εντάχθηκε ποτέ στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Θυμάμαι σαν σήμερα το 1995, όταν ο συγχωρεμένος Γιάννης Ιωαννίδης, μαζί με τους βοηθούς του, μάζευε τα νερά με σφουγγαρίστρες και κουβάδες. Από τότε – και πριν από τότε – δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα.

Ως Πρόεδρος του ΣΕΦ είμαι υπεύθυνη να διαχειρίζομαι τα χρήματα που μου δίνονται. Όχι αυτά που δεν έχω. Ο ρόλος μου είναι να καταθέτω αιτήματα και να αποτυπώνω τις ανάγκες. Όλα τα αιτήματα είναι κατατεθειμένα στις τεχνικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τα χρήματα όμως δεν έχουν δοθεί ποτέ.

Ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, το έχουμε καταφέρει με τα πενιχρά χρήματα του τακτικού προϋπολογισμού».