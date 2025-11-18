Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα

0

Ενόψει του Final 4 στην Αθήνα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ο Μποντιρόγκα βρίσκεται την Αθήνα προκειμένου να προετοιμάσει τις λεπτομέρειες για το Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens.

Ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας και θρύλος του Παναθηναϊκού συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το πρόγραμμά του περιλαμβάνει και συνάντηση και με τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού υπουργό, Γιάννη Βρούτση.

Οι δύο ημιτελικοί θα γίνουν στις 22 Μαΐου, ενώ δύο μέρες μετά, στις 24 Μαΐου, θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός, ενώ ο... ανούσιος μικρός τελικός αποφασίστηκε να καταργηθεί.

Μαζί με τους Μποντίρογκα και Μητσοτάκη στη συνάντηση ήταν έτσι και ο Δημήτρης Φραγκάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Final Four.