Επιστολή στον πρωθυπουργό έστειλαν αγρότες από 14 μπλόκα και ζητούν συνάντηση

0

Δεν τους καλύπτουν οι κυβερνητικές εξαγγελίες

Επιστολή με την οποία ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέστειλαν εκπρόσωποι 14 αγροτικών μπλόκων, οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αξιολογήσουν τις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τον πρωτογενή τομέα και να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στη σύσκεψη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή τους, συμμετείχαν εκπρόσωποι μπλόκων από τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πάτρα.

Σχετικά με τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων για τον πρωτογενή τομέα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και άλλα κυβερνητικά στελέχη, οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη σημειώνουν ότι προκύπτουν δύο βασικές διαπιστώσεις. Αφενός, η ανακοίνωση συγκεκριμένων θέσεων και οικονομικών μεγεθών δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για την έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Αφετέρου, υπογραμμίζεται ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία δεν καλύφθηκαν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

«Κατά κοινή ομολογία, έχοντας πλέον ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη, δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης διαλόγου κυβέρνησης και αγροτών. Υπάρχουν, όμως, πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα, τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις ούτε αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η αποψινή συνάντηση της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, ενώ οι εκπρόσωποι των μπλόκων έχουν ήδη ενημερώσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αναμένουν τον ορισμό του ραντεβού για την έναρξη των συζητήσεων.