Πόπη Δομάζου για τον θάνατο του πατέρα της, Μίμη: «Η απώλειά του με έχει διαλύσει»

«Είναι παντού, κάθε στιγμή μαζί μου, μαζί μας, μέσα στην οικογένεια, με τη μητέρα μου»

Για την απώλεια του πατέρα της, Μίμη Δομάζου μίλησε η κόρη του, Πόπη, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και την Ελισάβετ Οικονόμου.

«Η απώλεια του πατέρα μου με έχει διαλύσει, πραγματικά, και προσπαθώ, όμως να φανώ δυνατή για εκείνον. Το ξαφνικό σε κάνει άνω κάτω. Δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς εκείνη τη στιγμή», είπε αρχικά η Πόπη Δομάζου και στη συνέχεια τόνισε:

«Ο πατέρας μου, ανήμερα των γενεθλίων του, «έφυγε» στα χέρια μου και η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει μετά από δύο μέρες. Είναι παντού, κάθε στιγμή μαζί μου, μαζί μας, μέσα στην οικογένεια, με τη μητέρα μου. Έχουμε κάνει άπειρες ώρες και μέρες και χρόνια συζητήσεις, οπότε γνωρίζω καλά και μου ‘χει πει, ευτυχώς έχουμε προλάβει κι έχουμε πει τα πάντα, είμαι τόσο γεμάτη από εκείνον».

Η Πόπη Δομάζου ανέφερε επίσης: «Σίγουρα συνεχίζω την Ακαδημία ποδοσφαίρου «Μίμης Δομάζος». Η Ακαδημία μας είναι η μοναδική και η πρώτη δωρεάν ακαδημία ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, που τα παιδιά προπονούνται εντελώς δωρεάν και το μόνο που προσφέρουν είναι τροφές για τα αδέσποτα».