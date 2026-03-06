Όλγα Λαφαζάνη: Μου έστειλαν email από το νηπιαγωγείο ότι κάποια παιδιά έκοψαν τα μαλλιά της κόρης μου

0

Ένα σοκαριστικό γεγονός με την κόρη της στο νηπιαγωγείο περιέγραψε η Όλγα Λαφαζάνη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στην Ελισάβετ Οικονόμου.

Όπως αποκάλυψε, ενημερώθηκε από το σχολείο με ένα email που την άφησε άφωνη. «Μου έστειλαν μήνυμα ότι το παιδί θα επιστρέψει στο σπίτι με κουρεμένα τα μαλλιά του, γιατί κάποια παιδιά στο διάλειμμα πήραν ένα ψαλίδι και της τα έκοψαν. Πήγαμε και πήραμε κατευθείαν το παιδί από το σχολείο και δεν ξαναπήγε την επόμενη μέρα», είπε η Όλγα Λαφαζάνη.

Η δημοσιογράφος εξέφρασε επίσης την έντονη ενόχλησή της για την έλλειψη επίβλεψης. «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι σε ένα διάλειμμα νηπιαγωγείου μπορούν παιδιά να πάρουν ψαλίδι και να κόψουν τα μαλλιά ενός παιδιού χωρίς καμία επιτήρηση», σημείωσε.

Στη συνέχεια μίλησε και για την οικογενειακή της ζωή και τη στάση του συζύγου της απέναντι στα παιδιά. Όπως είπε, ο σύζυγός της Νίκος Οικονόμου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε ό,τι αφορά τα παιδιά. «Στα δύσκολα του κόβονται τα πόδια, αλλά είναι βράχος για την οικογένεια», ανέφερε.

Η Όλγα Λαφαζάνη θυμήθηκε ακόμη την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αλλά και την επιθυμία της κόρης της για ένα αδελφάκι. «Η εγκυμοσύνη μου δόξα τω Θεώ ήτανε πάρα πολύ καλή. Στην Αλεξάνδρα χρειάστηκε να κάνω κάποιες ενέσεις, που ενώ στην αρχή με είχε τρομάξει, έλεγα πώς θα το κάνω. Θυμάμαι την κόρη μου να είναι στο παράθυρο κάθε μέρα και να προσεύχεται και να λέει “Θεούλη μου σε παρακαλώ στείλε μας ένα αδερφάκι”, οπότε για μένα αρχικά η κινητήριος δύναμη ήταν η Αλεξάνδρα γιατί ήθελε πάρα πολύ να έχει αδερφάκι».