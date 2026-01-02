Λιόνα Βαρθακούρη: Η 13χρονη κόρη του Χάρη τραγούδησε για πρώτη φορά στην τηλεόραση

0

«Θέλω να μοιάσω στον μπαμπά και στον παππού. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτούς»

Η 13χρονη κόρη του Χάρη Βαρθακούρη έκανε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση. Η Λιόνα Βαρθακούρη εμφανίστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και συνόδευσε ζωντανά τον πατέρα της σε ένα ποτ πουρί ελληνικών επιτυχιών, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, η 13χρονη Λιόνα Βαρθακούρη δήλωσε: «Θέλω να μοιάσω στον μπαμπά και στον παππού. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτούς. Το όνειρό μου είναι να γίνω τραγουδίστρια και να τραγουδάω μαζί με τον μπαμπά».