Έκκληση Πολάκη να μην πάνε στην Κεντρική Επιτροπή όσοι σκοπεύουν να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ

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Θεωρεί ανήθικο να ψηφίσουν, ενώ έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν

Έκκληση σε «όσους συντρόφους έχουν αποφασίσει να φύγουν» από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να μην πάνε να ψηφίσουν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή απηύθυνε ο Παύλος Πολάκης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «το να επιθυμεί κάποιος/κάποια να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον οποιοδήποτε λόγο προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο άλλο κόμμα, ακόμα και από συμφέρον, είναι αποδεκτό. Το να είναι όμως μέλος άλλου κόμματος ή να έχει αποφασίσει να γίνει και να λαμβάνει ταυτόχρονα μέρος σε μια τόσο κρίσιμη ψηφοφορία όπως είναι αυτή του Σαββάτου, είναι βαθιά ανήθικο».

«Θερμή παράκληση λοιπόν σε πρώην συντρόφους ή σε συντρόφους που έχουν αποφασίσει να φύγουν. Για χάρη των κοινών μας αγώνων. Μην έρθετε να ψηφίσετε το Σάββατο για κάτι που πλέον δεν σας αφορά», τονίζει και σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ καταλήγει:

«Αφήστε εμάς που "το πονάμε ακόμα το μαγαζί" να αποφασίσουμε για την τύχη μας».