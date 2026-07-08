Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου

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Δεν αναφέρει τίποτα για πιθανή ένταξή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Την παραίτησή της από το αξίωμα της βουλευτού υπέβαλε, με γραπτή δήλωσή της στον Πρόεδρο της Βουλής, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία είχε εκλεγεί το 2023 με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης.

Στην επιστολή της προς τον Πρόεδρο του ελληνικού κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, η κα Νοτοπούλου αναφέρει, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ:

«Με την παρούσα επιστολή, σας γνωστοποιώ την απόφασή μου να παραιτηθώ από το αξίωμα της Βουλευτή, της εκλογικής περιφέρειας Α' Θεσσαλονίκης, με το οποίο με τίμησαν οι πολίτες στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, ως υποψήφια με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου για τη συνεργασία που είχαμε κατά την διάρκεια της κοινοβουλευτικής μου θητείας.

Σας εύχομαι καλή δύναμη, προς όφελος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Δημοκρατίας μας».

Πρώτος αναπληρωματικός στην Α' Θεσσαλονίκης με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, ενώ ακολουθεί ο δημοσιογράφος Αλέκος Τριανταφυλλίδης.