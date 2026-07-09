ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξέλεγκτο φαινόμενο η αστυνομική βία επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

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Για τον 20χρονο που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ

«Ο βαρύτατος τραυματισμός του εικοσάχρονου πολίτη στο Άργος, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, από τα όπλα αστυνομικών, αναδεικνύει για πολλοστή φορά δυστυχώς πως η αστυνομική βία επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποτελεί ανεξέλεγκτο φαινόμενο», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Θεωρούμε αυτονόητη την πλήρη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, το συντομότερο δυνατό. Είναι αδιανόητο για τη χώρα να κινδυνεύουν οι πολίτες να χάσουν τη ζωή τους από αστυνομικούς που παριστάνουν τους σερίφηδες στην άγρια Δύση», σημειώνει και καταλήγει:

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα».