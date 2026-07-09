Αποκάλυψη Μπαλάσκα για τον 20χρονο που πυροβόλησαν αστυνομικοί στο Άργος: Το τραύμα είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού

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Ο νεαρός σκαρφάλωσε σε μαντρότοιχο – Υπάρχουν τουλάχιστον έξι οπές σε διαφορετικά ύψη

Ο Σταύρος Μπαλάσκας προχώρησε σε δηλώσεις για τον 20χρονο που πυροβόλησαν αστυνομικοί σε καταδίωξη στο Άργος.

Ο αστυνομικός αναλυτής περιέγραψε την καταδίωξη, το πότε επιτρέπεται να πυροβολήσει ένας αστυνομικός, ενώ τόνισε πως το τραύμα είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού, οπότε και τα εγκληματολογικά θα δώσουν την τελική απάντηση, αν δηλαδή πρόκειται για εξοστρακισμό της σφαίρας ή όχι.

«Εντοπίστηκε, του έγινε σήμα να σταματήσει από την ΟΠΚΕ και τράπηκε σε φυγή. Αναφέρεται από τις αρχές ότι έλαβε καταδίωξη με πάνω από 160 χιλιόμετρα, μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Πώς δεν θρηνούμε κανένα παιδάκι; Ήταν αργά, οκ. Περασμένη ώρα. Στη συνέχεια, αυτό που γίνεται στην καταδίωξη, γιατί υπάρχει πρωτόκολλο, είναι να υπάρξει ενημέρωση από το Κέντρο. Να τον μπλοκάρουν και να τον πιάσουν. Έγινε αυτό, μπλοκαρίστηκε. Κατέβηκε από το αμάξι και άρχισε να τρέχει. Πέρασε τα ξερόχορτα», είπε στην εκπομπή «Live News».

«Θα μπορούσαν να έχουν ρίξει βολές ακινητοποίησης -έχω ρίξει εγώ- σε λάστιχα κατά την καταδίωξη», είπε και πρόσθεσε για την περίσταση που επιτρέπεται αστυνομικός να χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο: «Μόνο όταν κατευθείαν και πρόσωπο με πρόσωπο, υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή των αστυνομικών ορατός και αποδεδειγμένος ή τη ζωή πολιτών. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν βγαίνει το πιστόλι».

Η βαλλιστική εξέταση θα δείξει προς τα πού πυροβόλησαν 13 φορές οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ

Την ώρα που ο 20χρονος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, η Εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πυροβόλησαν τουλάχιστον 13 φορές προς το μέρος του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό στο κεφάλι που ίσως έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το μεγαλύτερο από τα ερωτήματα έχει να κάνει με το γιατί χρειάστηκε να πυροβολήσουν τόσες φορές (έχουν βρεθεί στο σημείο τουλάχιστον 13 κάλυκες) και προς τα πού κατευθύνθηκαν οι βολές τους.

Οι δύο αστυνομικοί, που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Προανακριτικά φέρονται να υποστήριξαν ότι οι πυροβολισμοί που έριξαν ήταν προειδοποιητικοί, με σκοπό τον εκφοβισμό και την ακινητοποίηση του 20χρονου.

Αυτό θα φανεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η βαλλιστική εξέταση, που θα είναι το «κλειδί» της δικογραφίας, καθώς εκεί θα φανεί εάν πράγματι εξοστρακίστηκε κάποια βολίδα ή εάν υπήρξε ευθεία βολή προς το μέρος του νεαρού, που φέρει δύο σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στο μαντρότοιχο που σκαρφάλωσε ο 20χρονος υπάρχουν τουλάχιστον έξι οπές σε διαφορετικά ύψη, κάτι που σημαίνει ότι δεν είχαμε μόνο προειδοποιητικά πυρά στον αέρα.

Να θυμίσουμε ότι η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ιδιαίτερα προσεκτική και αναφερόταν περισσότερο στο τι προηγήθηκε των πυροβολισμών, που είχαν ως αποτέλεσμα ένας 20χρονος να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε.».