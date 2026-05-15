Ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Φερχάτ Οζγκιούρ από τη Νέα Αριστερά

Πλέον στο κοινοβούλιο υπάρχουν 28 ανεξάρτητοι βουλευτές
Την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής Ροδόπης, Φερχάτ Οζγκιούρ.
Την επιστολή του κ. Οζγκιούρ, που φέρει σημερινή (15/05/2026) ημερομηνία, ανέγνωσε στην ολομέλεια της Βουλής ο Η' αντιπρόεδρος του Σώματος, Β. Βιλιάρδος.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί 11 (από 12) βουλευτές, όσους και η κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται στους 28 (από 27).
Οι δυνάμεις των κομμάτων έχουν ως εξής:
ΝΔ: 156
ΠΑΣΟΚ: 32
ΣΥΡΙΖΑ: 25
ΚΚΕ: 21
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ:11
«ΝΙΚΗ»: 8
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ: 28