Δημοσκόπηση MEGA: Πάνω από 13,5% το προβάδισμα της ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού διατηρεί σημαντική δημοφιλία στους πολίτες

Σημαντική παραμένει η απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ φτάνει το 28,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να φτάσει το 15%, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας θα μπορούσαν να περάσουν το 10%, ενώ στη Βουλή δείχνουν να μπαίνουν η Φωνή της Λογικής και οριακά το ΜέΡΑ25, αλλά όχι η Νέα Αριστερά και η Νίκη.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 21.5%, δηλαδή 2,3% λιγότερο, ενώ ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση αλλά και η αδιευκρίνιστη ψήφος

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει συσπείρωση στο 64,4% και απώλειες προς την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ, τη Φωνή Λογικής και την Πλεύση Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ, έχει διαρροές προς την Πλεύση Ελευθερίας, το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλες απώλειες προς την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ, το ΜέΡΑ25, και το ΚΚΕ.

Ποια η απήχηση των σχεδιαζόμενων νέων κομμάτων

Ως προς τα νέα κόμματα που αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα το αμέσως επόμενο διάστημα, η δημοσκόπηση μετράει καταρχάς την απήχηση που θα μπορούσε να έχει ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η εκτίμηση που κάνει είναι ότι έως και 21% των ερωτώμενων θα μπορούσαν να το ψηφίσουν, με την πιο ισχυρή παρουσία μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί.

Ο σχηματισμός αυτός δείχνει να «κόβει» αρκετά από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την Πλεύση Ελευθερίας αλλά και από την «απροσδιόριστη» ψήφο.

Όσο για ένα κόμμα υπό την κ. Μαρία Καρυστιανού, η δημοσκόπηση κάνει την εκτίμηση ότι αυτοί που θα μπορούσαν να το ψηφίσουν φτάνουν στο 27%, με τη δυναμική αυτή να «κόβει» από την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.