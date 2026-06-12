Ανδρουλάκης: Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα για να βελτιωθεί η ζωή των  κατοίκων της

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«Πρέπει να υπάρξει ανάπλαση του παραλιακού μετώπου»

«Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα, το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και για αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του Μετρό Δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφτηκε το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά που εγκαινιάστηκε σήμερα.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως ένα πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα τα σημερινά εγκαίνια, αλλά τόνισε την ανάγκη να εξευρεθούν περισσότεροι πόροι για να ολοκληρωθεί το έργο και προς την κατεύθυνση αυτή δεσμεύτηκε ότι ο ίδιος θα είναι στο πλευρό του δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη.

Τον κ. Ανδρουλάκη υποδέχτηκε ο δήμαρχος Παύλου Μελά, ο οποίος τον ξενάγησε στο Μητροπολιτικό Πάρκο και στην Έκθεση φωτογραφίας της Φωτογραφικής Λέσχης με τίτλο "Όψεις του στρατοπέδου Παύλου Μελά.

Αμέσως μετά την ξενάγηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Η Δυτική Θεσσαλονίκη αναπτύσσεται, όμως ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων γι αυτό πρέπει να υπάρξει ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, καλύτερα δίκτυα μεταφοράς και βασικό ζητούμενο είναι η επέκταση του Μετρό και, βέβαια, περισσότερες ζώνες πρασίνου σε όλες τις περιοχές.

Σήμερα γίνεται ένα πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα εδώ στον Δήμο Παύλου Μελά. Πριν από λίγο με ξενάγησε ο δήμαρχος σε ένα πνεύμονα πρασίνου που πάρα πολλά μπορεί να δώσει στην ευρύτερη περιοχή.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά είναι ένα πάρκο το οποίο θα βοηθήσει στην αναψυχή, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία. Όμως χρειάζονται και περισσότεροι πόροι για να ολοκληρωθεί πλήρως το έργο και θα είμαστε στο πλευρό σας δήμαρχε για να τα καταφέρουμε να υπάρξουν αυτοί οι πόροι και να τελειώσει αυτό το έργο, υπηρετώντας τους στόχους που έχετε θέσει και εσείς και οι κάτοικοι της περιοχής.

Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα, διότι πληθυσμιακά έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ζητούν μία καλύτερη ποιότητα ζωής και πρέπει όλα αυτά τα έργα που προανέφερα επιτέλους να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν για το καλό της περιοχής για το καλό των μόνιμων κατοίκων».