Νέα Αριστερά: Ο κ. Μητσοτάκης ανακαλύπτει ξανά και ξανά το «βαθύ κράτος» που ο ίδιος εξέθρεψε

0

«Στην κυριακάτικη ανάρτησή του εμφανίζεται σχεδόν ως… μασκοφόρος εκδικητής»

Καυστική απάντηση, στην ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε η Νέα Αριστερά και αναφέρει τα εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του εμφανίζεται σχεδόν ως… μασκοφόρος εκδικητής απέναντι στο «βαθύ κράτος». Μόνο που ξεχνά να μας πει ποιος το δημιούργησε, ποιος το εξέθρεψε και ποιος κυβέρνησε τη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια.

Το «βαθύ κράτος» που δήθεν ανακαλύπτει σήμερα είναι το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας: πελατειακό, αδιαφανές και βαθιά εξαρτημένο από ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις. Η διαφθορά δεν είναι κάποιο side project της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά ο βασικός τρόπος διακυβέρνησής της. Επίσης, ο Πρωθυπουργός προσπαθεί εναγωνίως να μας πείσει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί μια «παθογένεια του παρελθόντος», που, με τακτικισμούς, όπως η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ και χωρίς καμία ουσιαστική δομική αλλαγή, έχει δήθεν ξεπεραστεί. Αλλά η προσπάθεια να παρουσιαστεί ως «ξεπερασμένη» υπόθεση δεν είναι τίποτα άλλο από μια ακόμη επιχείρηση συγκάλυψης.

Την ίδια στιγμή, κυβερνητικά στελέχη, όπως ο κ. Γεωργιάδης, φτάνουν στο σημείο να σχετικοποιούν το ρουσφέτι, λέγοντας ότι υπάρχει… από τον 5ο αιώνα π.Χ., ενώ επιτίθενται ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή κάνει τη δουλειά της. Ενοχλεί, φαίνεται, η Δικαιοσύνη όταν πλησιάζει την εξουσία. Η κυβέρνηση είναι βαθιά μπλεγμένη στη διαφθορά, την οποία η ίδια παράγει. Μια κυβέρνηση που καταρρέει μέσα στη δυσωδία των σκανδάλων που η ίδια δημιούργησε.

Όσο κι αν επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης να αλλάξει αφήγημα, δεν μπορεί να εμφανίζεται ταυτόχρονα και ως τιμωρός και ως αρχιτέκτονας του ίδιου συστήματος.

Και για να μιλήσουμε και εμείς σε αόριστο: η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτέλεσε μια κακή παρένθεση. Και έκλεισε».