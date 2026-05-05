Νέα Αριστερά: Η άρνηση προανακριτικής είναι φόβος για την αλήθεια

Σκληρή κριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η κ. Αραμπατζή από το “ψηφίστε προανακριτική για να αποδείξω την αθωότητά μου”, πέρασε στο “καλά έκανε η πλειοψηφία και την μπλόκαρε”», επισημαίνει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της και διερωτάται: «Τελικά θέλει έλεγχο ή όχι;».

«Η αλήθεια είναι απλή: δεν την κατηγορεί η αντιπολίτευση. Τη δείχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή δεν αποτελεί προϊόν κομματικής σκοπιμότητας, αλλά προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό θεσμό», υπογραμμίζει, σημειώνοντας πως «σύμφωνα με αυτήν, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τις αξιόποινες πράξεις εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Η άρνηση προανακριτικής είναι φόβος για την αλήθεια. Όσο κι αν προσπαθούν, η συγκάλυψη δεν θα περάσει», καταλήγει η ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.