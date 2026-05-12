Δένδιας: Έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι το drone που ανελκύσαμε, είναι ουκρανικό

0

«Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του USV επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας»

«Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα καθώς και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα».

Αυτό τόνισε υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος, σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών.

Ο κ. Δένδιας προσέθεσε ότι έχει την ευκαιρία να ενημερώσει τους συναδέλφους του καθώς και τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης, «σχετικά με στοιχεία που αφορούν το drone που ανελκύσαμε στην Ελλάδα, το USV, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό».

«Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του USV, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα» εξήγησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους υπουργούς Άμυνας - παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης και του Ουκρανού ομολόγου του - για τους κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας από την παρουσία του θαλάσσιου drone (εμπορικά πλοία, κρουαζιερόπλοια κ.α.) ενώ ο Ουκρανός ομόλογός του Μ. Φεντόροφ δεσμεύτηκε ότι θα διερευνήσει σε βάθος την υπόθεση.