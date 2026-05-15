Αυξάνονται τα θύματα: Δέκα οι νεκροί στο Κίεβο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων θυμάτων

Στους δέκα ανέρχονται οι νεκροί και στους 45 οι τραυματίες από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, την περασμένη νύχτα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Προς το παρόν, ξέρουμε ότι συνολικά δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο», είπε ο Ζελένσκι στο καθημερινό, βραδινό διάγγελμά του.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων θυμάτων στα ερείπια μιας εννιαόροφης πολυκατοικίας στην πρωτεύουσα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.