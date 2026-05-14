Οκτώ νεκροί και 45 τραυματίες από μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο

Ζημιές σε δεκάδες κτίρια σε όλη την Ουκρανία

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 45 τραυματίστηκαν από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η Ρωσία εκτόξευσε 675 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 56 πυραύλους, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία η οποία λέει ότι κατέρριψε 652 από τα πρώτα και 41 πυραύλους. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων, μόλις 48 ώρες αφού έληξε η τριήμερη κατάπαυση του πυρός.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο κήρυξε μονοήμερο πένθος, για αύριο Παρασκευή.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας κατήγγειλαν αμέσως αυτή τη νέα επίθεση, με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι είναι η απόδειξη της «αδυναμίας» της Μόσχας η οποία «δεν ξέρει πώς να τελειώσει τον επιθετικό πόλεμό της».

Η Ρωσία «χλευάζει ανοιχτά» τις διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, είπε από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας Γιουράι Μπλάναρ, έκανε λόγο για μια «κλιμάκωση» που μειώνει τις πιθανότητες «ειρηνικού διαλόγου». Χθες, η Σλοβακία έκλεισε τα συνοριακά φυλάκιά της με την Ουκρανία για λόγους ασφαλείας, μετά τη μαζική ρωσική επίθεση στο ουκρανικό έδαφος, από την οποία σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι σε όλη τη χώρα.

Οι συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, έχουν ανασταλεί αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στα τέλη Φεβρουαρίου. Η μοναδική απτή πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις ήταν οι ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά επίμονα από τους συμμάχους του να ασκήσουν πιέσεις στη Μόσχα για να μπει τέλος στον πόλεμο. «Συνολικά, από χθες τα μεσάνυχτα, η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερα από 1.560 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των πόλεων και των κοινοτήτων μας. Ασφαλώς, αυτές δεν είναι πράξεις κάποιων που πιστεύουν ότι ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του», έγραψε σε ένα μήνυμά του νωρίτερα, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ένα όχημα του ΟΗΕ χτυπήθηκε από ρωσικούς δρόνους-καμικάζι στη νότια Ουκρανία, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. «Δεν μπορεί να αγνοούσαν ποιο όχημα στόχευαν», σχολίασε.

Στο Κίεβο, άλλος δρόνος έπληξε μια πολυκατοικία εννέα ορόφων, με αποτέλεσμα «ένα τμήμα της να καταστραφεί ολοσχερώς». Ζημιές έχουν αναφερθεί σε 180 υποδομές και κτίρια, τα 50 εκ των οποίων ήταν απλές πολυκατοικίες. Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή του Κιέβου, 28 στο Χάρκοβο και δύο στην Οδησσό, είπε ο Ζελένσκι.

Ζημιές έχουν αναφερθεί επίσης σε περισσότερα από 20 κτίρια στην πόλη.

«Όλα φλέγονταν. Ο κόσμος ούρλιαζε… Οι άνθρωποι έκλαιγαν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας κάτοικος της πρωτεύουσας, ο Αντρίι, το πουκάμισο του οποίου ήταν λεκιασμένο με αίματα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσο, μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένα παιδί 12 ετών. «Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» συνεχίζονται στα συντρίμμια των κτιρίων, πρόσθεσε.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας επισήμανε ότι αυτή η νέα μαζική επίθεση συνέπεσε με τις συνομιλίες που είχαν εκείνη την ώρα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, στη σύνοδο κορυφής τους στο Πεκίνο. Ήταν μια «επίδειξη (δύναμης) με την ευκαιρία της συνάντησης» του Τραμπ με τον Σι, είπε η πηγή αυτή.