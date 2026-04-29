Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο: «H στενή συνεργασία βουλευτών και κεντρικής Κυβέρνησης αποκτά ξεχωριστή σημασία»

«Η συμμετοχή των βουλευτών στη διαβούλευση για τις πολιτικές μας, απαντά στο πώς αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου τους»

«Η συμμετοχή των βουλευτών στη διαβούλευση για τις πολιτικές μας, απαντά στο πώς αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου τους», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Σημείωσε, δε, ότι το επιτελικό κράτος αφορά στην εκτελεστική όχι στη νομοθετική εξουσία και ότι άλλες είναι οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες της Βουλής, και αυτά καθορίζονται με σαφήνεια από το Σύνταγμα.

«Έτσι», συνέχισε, «η στενή συνεργασία βουλευτών και κεντρικής Κυβέρνησης αποκτά ξεχωριστή σημασία».

«Στη διαβούλευση για τις ορεινές περιοχές και την νησιωτικότητα, έχουν συμμετάσχει ενεργά και οι βουλευτές μας και αυτή είναι η απάντηση στον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου της κάθε περιφέρειας. Θέλουμε ακριβώς τη συμμετοχή του βουλευτή, στο πώς μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του. Μιλάμε συχνά για το επιτελικό κράτος, το οποίο αφορά εμάς, την εκτελεστική εξουσία, όχι τη νομοθετική εξουσία. Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες υποχρεώσεις της Βουλής, αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών μας και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων, αποκτά μια ξεχωριστή σημασία», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.