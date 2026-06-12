Στη Ρόδο το Σάββατο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

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Το πρόγραμμά του

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Σάββατο 13 Ιουνίου, θα μεταβεί στη Ρόδο.

Ειδικότερα:

Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου και στη συνέχεια τον Λιμένα Ρόδου.

Στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού, στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στις 13.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην πόλη της Ρόδου.

Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.