Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Ρόδο: Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και ασφάλεια

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«Ανθεκτικός ο τουρισμός, στόχος η ενίσχυση της κρουαζιέρας και η αναβάθμιση των υποδομών» τόνισε ο πρωθυπουργός

Μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και παρουσία δεκάδων κατοίκων της Ρόδου, εκπροσώπων φορέων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών και ανθρώπων των παραγωγικών τάξεων, πραγματοποιήθηκε η πολιτική ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έστειλε σαφές μήνυμα συνέχειας του κυβερνητικού έργου, οικονομικής σταθερότητας και ισχυρής εθνικής παρουσίας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός παρουσίασε τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυρανάκη, ζητώντας από τους παρευρισκόμενους να τον καλωσορίσουν με θερμό χειροκρότημα και υπογραμμίζοντας ότι η κομματική βάση αποτελεί διαχρονικά τη «ραχοκοκαλιά» της παράταξης και τον βασικό πυλώνα των εκλογικών της επιτυχιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, ευχαριστώντας τους πολίτες για τη διαχρονική εμπιστοσύνη τους και σημειώνοντας ότι το νησί εξακολουθεί να αποτελεί πρωταγωνιστή του ελληνικού τουρισμού. Εξήρε την προσπάθεια των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του κλάδου, τονίζοντας ότι παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, η Ρόδος συνεχίζει να καταγράφει θετικές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον ελληνικό τουρισμό.

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στην οικονομία και στην προσπάθεια βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην αύξηση των μισθών, στη στήριξη των εργαζομένων και των συνταξιούχων, καθώς και στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης. Αναγνώρισε τις πιέσεις που εξακολουθεί να προκαλεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ωστόσο επεσήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και η υπεύθυνη διαχείριση της οικονομίας επιτρέπουν στην Πολιτεία να παρεμβαίνει ουσιαστικά προς όφελος της κοινωνίας.

«Δεν πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε τα τελευταία χρόνια για πρόσκαιρα προεκλογικά οφέλη», ήταν το μήνυμα που έστειλε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν επιλέγει τον δρόμο των εύκολων υποσχέσεων και του λαϊκισμού, αλλά της υπευθυνότητας και της αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η πολιτική της βασίζεται σε όσα μπορεί πραγματικά να υλοποιήσει, και όχι σε εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται μέσα από έργα και όχι μέσα από υποσχέσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Ξεχωριστή βαρύτητα έδωσε στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας, τα οποία χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Από τη Ρόδο, ένα νησί με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία για τη χώρα, υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι των Δωδεκανήσων πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, καθώς η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ισχυρές και αξιόπιστες Ένοπλες Δυνάμεις, ικανές να προστατεύσουν αποτελεσματικά την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, στις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει την Ελλάδα ισχυρή σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα πρωταγωνίστησε στην αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη φύλαξη των συνόρων, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική προστασία των ελληνικών συνόρων αποτελεί πλέον και ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στη διαχείριση του μεταναστευτικού, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, χάρη στην ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και τη συστηματική πολιτική αποτροπής παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Παράλληλα, παρουσίασε το ευρύτερο όραμα της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030, με αιχμές την τεχνολογική πρόοδο, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, την προσαρμογή της αγοράς εργασίας στα νέα δεδομένα και τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Όπως ανέφερε, η χώρα οφείλει να προετοιμαστεί εγκαίρως για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται και να επενδύσει στις δεξιότητες και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Κλείνοντας την ομιλία του, απηύθυνε κάλεσμα ενότητας και συστράτευσης προς τα στελέχη και τους φίλους της παράταξης, ενόψει της πορείας προς τις εκλογές του 2027. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, ασφάλεια και αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα, καλώντας τους πολίτες να αξιολογήσουν το κυβερνητικό έργο με βάση τα αποτελέσματα και όχι τις υποσχέσεις.

Σύσκεψη με εκπροσώπους των φορέων του τουρισμού, παρουσία υπουργών, τοπικών αρχών και βουλευτών των Δωδεκανήσων

Την εκτίμηση ότι η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης, μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους των φορέων του τουρισμού, παρουσία υπουργών, τοπικών αρχών και βουλευτών των Δωδεκανήσων.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο ελληνικός τουρισμός, και ιδιαίτερα η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα, αποδεικνύονται ιδιαίτερα ανθεκτικοί παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες, αποδίδοντας την πορεία του κλάδου στους επαγγελματίες και τους εργαζομένους του τουρισμού. Ειδική αναφορά έκανε στην ταχεία ανάκαμψη της Ρόδου μετά τις μεγάλες πυρκαγιές των προηγούμενων ετών, σημειώνοντας ότι το νησί διατήρησε τη θέση του ως ασφαλής και ελκυστικός τουριστικός προορισμός.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα για μια διευθέτηση της σύρραξης στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της τελευταίας στιγμής στις κρατήσεις και στη ζήτηση για τουριστικούς προορισμούς. Όπως είπε, το Υπουργείο Τουρισμού και οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν μια τέτοια εξέλιξη προσελκύοντας πρόσθετους επισκέπτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα εργασιακά ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε θετικό το κλίμα συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο της Ρόδου, σημειώνοντας ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας που εφαρμόζεται στο νησί προβλέπει υψηλότερες αμοιβές για τους εργαζομένους. Παράλληλ, ανακοίνωσε ότι προχωρά η δημιουργία Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας στη Ρόδο, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του Εργατικού Κέντρου, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων και της προστασίας των εργαζομένων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, κάνοντας ειδική μνεία στον χώρο της Περβόλας, ο οποίος, όπως είπε, αποδίδεται στην τοπική κοινωνία μετά από δεκαετίες και αναμένεται να αποτελέσει νέο σημείο ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες της Ρόδου.

Ξεχωριστή θέση στις αναφορές του είχε το λιμάνι της Ρόδου, το οποίο επισκέφθηκε νωρίτερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εμβληματικής σημασίας την επικείμενη αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, επισημαίνοντας ότι η σημερινή εικόνα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις δυνατότητες ενός κορυφαίου προορισμού κρουαζιέρας.

Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του homeporting, ώστε η Ρόδος να αποτελεί αφετηρία ή τελικό προορισμό κρουαζιερόπλοιων και όχι απλώς ενδιάμεσο σταθμό ολιγόωρης παραμονής επισκεπτών. Όπως ανέφερε, βρίσκεται υπό εκπόνηση το σχετικό master plan για το λιμάνι και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του θα πρέπει να κινηθούν με ταχύτητα οι διαδικασίες αδειοδότησης και εξασφάλισης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ρόδος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της εθνικής στρατηγικής για την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι, εφόσον βελτιωθούν και οι διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες, η φετινή χρονιά θα εξελιχθεί θετικά τόσο για τη Ρόδο όσο και για τον ελληνικό τουρισμό συνολικά.