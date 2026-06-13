Μητσοτάκης από τη Ρόδο: «Πράσινο φως» για την αξιοποίηση του Παλιού Νοσοκομείου – Εξήγγειλε νέο νοσοκομείο στην Κω

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Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για το σχέδιο αξιοποίησης και αναβάθμισης του λιμανιού της Ρόδου

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα για τη Ρόδο και την Κω περιλάμβανε η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί, ο οποίος συνοδεύεται από τον υπουργό Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη και την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Στη Ρόδο βρίσκεται ήδη από τις προηγούμενες ημέρες και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν, επίσης, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και οι βουλευτές Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός έδωσε το «πράσινο φως» στον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος του Παλιού Νοσοκομείου της Ρόδου, ανοίγοντας τον δρόμο για την προώθηση ενός έργου που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου Νοσοκομείου στην Κω, μία εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση των υγειονομικών υποδομών στα νησιά της περιοχής και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η δημόσια τοποθέτηση τόσο του πρωθυπουργού, όσο και του υπουργού Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι εξέφρασαν την πλήρη εμπιστοσύνη τους προς τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Παράλληλα, δεσμεύθηκαν ότι η κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός στην άμεση υλοποίηση του σχεδίου αξιοποίησης του Παλιού Νοσοκομείου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Περιφέρειας στην προώθηση του έργου.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε στη συνέχεια το λιμάνι της Ρόδου, όπου παρουσία των υπουργών, του περιφερειάρχη, των βουλευτών και του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου Βασίλη Βαγιανάκη, ενημερώθηκε αναλυτικά για το σχέδιο αξιοποίησης και αναβάθμισης του λιμένα.

Κατά την παρουσίαση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού και τουριστικού ρόλου της Ρόδου, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, που θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες του νησιού.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Ρόδο σηματοδοτεί τη βούληση για επιτάχυνση σημαντικών παρεμβάσεων στους τομείς της υγείας, των υποδομών και της ανάπτυξης με έργα που αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον των Δωδεκανήσων τα επόμενα χρόνια.

Σε λίγη ώρα ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού που θα γίνει στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ το μεσημέρι θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της Ρόδου για να συζητήσει μαζί τους θέματα τα οποία τους απασχολούν αλλά παράλληλα τους ενημερώσει για τον προγραμματισμό που γίνεται από την κυβέρνηση σε μια σειρά από τομείς που τους αφορούν.

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο «Περβόλα» στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους του νησιού.