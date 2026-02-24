Πάει στον Έβρο ο πρωθυπουργός, μετά τον κόκκινο συναγερμό για τις βροχοπτώσεις

0

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί την Τετάρτη στην δοκιμαζόμενη περιοχή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων και θα μεταβεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου θα συμμετάσχει σε συζήτηση με πολίτες.

Σε «κόκκινο συναγερμό»

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη 24/02/2026 έως και την Παρασκευή 27/02/2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Η κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου, μετά τη μεγάλη άνοδο της στάθμης του ποταμού, η οποία λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ξεπέρασε το «ψυχολογικό όριο» των 7 μέτρων και έφτασε τα 7,15 μ. παραμένει κρίσιμη.

Αν και η στάθμη υποχώρησε στα 6,75 μ., γεγονός που δημιουργεί σχετική αποκλιμάκωση, ο κίνδυνος παραμένει, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Τα νερά έχουν πλημμυρίσει τον κάμπο και έχουν εισέλθει στον οικισμό από τον περιφερειακό δρόμο που διέρχεται από την άκρη του χωριού, φτάνοντας μέχρι τις πρώτες αυλές κατοικιών.

Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής και μηχανήματα έργου, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν ρίψη χωμάτων και προσπάθεια στεγανοποίησης φρεατίου από όπου εκτιμάται ότι πέρασαν τα νερά προς τον οικισμό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες.

Στον κάμπο του Πυθίου, δίπλα στο χωριό, η εικόνα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η σιδηροδρομική γραμμή και ο σιδηροδρομικός σταθμός έχουν καλυφθεί από τα νερά, όπως κι ο τοπικός αστυνομικός σταθμός. Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 μέτρα, προσεγγίζοντας τα 2,6–2,7 μ., με χαρακτηριστικό παράδειγμα μπασκέτα ύψους περίπου τριών μέτρων που έχει σχεδόν καλυφθεί.