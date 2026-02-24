Δημοσκόπηση Interview: Προς 3η θητεία η ΝΔ – Χωρίς ισχυρό αντίπαλο ο Μητσοτάκης,

0

Πίσω από τον Τσίπρα η Καρυστιανού – O Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει κυρίαρχος στο πολιτικό σκηνικό

Προς τρίτη θητεία, αλλά χωρίς αυτοδυναμία οδεύει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει χαμηλές πιθανότητες νίκης, ενώ τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και η Μαρία Καρυστιανού καταγράφουν περιορισμένη δυναμική, με υψηλά ποσοστά αρνητικότητας.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4%, διατηρώντας καθαρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στο 12,0%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7,0%, η Ελληνική Λύση με 6,4% και το ΚΚΕ με 6,0%.

Οριακά εντός Βουλής κινούνται ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3,3%, ενώ εκτός κοινοβουλίου καταγράφονται οι Δημοκράτες με 2,5%, η ΝΙΚΗ με 1,2% και η Νέα Αριστερά με 1,0%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,7%, ενώ ένα 10,4% δηλώνει άλλο κόμμα.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται στο 31,6%, με το ΠΑΣΟΚ στο 13,8%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%, η Ελληνική Λύση με 7,4% και το ΚΚΕ με 7,0%. Πιο πίσω βρίσκονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 4,1% και το ΜέΡΑ25 με 3,9%, ενώ οι Δημοκράτες συγκεντρώνουν 2,9%, η ΝΙΚΗ 1,3% και η Νέα Αριστερά 1,1%.

Παρά το προβάδισμα της ΝΔ, η αυτοδυναμία δεν θεωρείται εύκολη. Το 69% των πολιτών τη βλέπει ως λίγο ή καθόλου πιθανή, έναντι 30% που τη θεωρεί πιθανή.

Ωστόσο, η προοπτική νέας διακυβέρνησης με κορμό τη ΝΔ παραμένει ισχυρή: το 53% εκτιμά ότι μια τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία είναι πολύ ή αρκετά πιθανή, ενώ το 45% τη θεωρεί απίθανη.

Το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να πείθει ως εναλλακτική εξουσίας. Μόλις το 12% θεωρεί πιθανή μια εκλογική του νίκη, ακόμη και με μικρή διαφορά, ενώ το 86% τη θεωρεί λίγο ή καθόλου πιθανή.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31,5%, ενώ δεύτερη είναι η απάντηση «κανένας» με 29,5%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10%, ενώ χαμηλότερα κινούνται άλλα πολιτικά πρόσωπα με μονοψήφια ποσοστά.

Χωρίς ισχυρό αντίπαλο ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται, επίσης, πρώτος στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, με 31,5%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5,8% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%.

Στο υποθετικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», ο σημερινός πρωθυπουργός προηγείται με 38% έναντι 28%, ενώ το 34% δηλώνει ότι δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο.

Παράλληλα, στο ερώτημα για τον πιο δύσκολο αντίπαλό του, το 33% απαντά «κανένας». Ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 17%, ο Αλέξης Τσίπρας με 16% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 13%, χωρίς να συγκροτείται σαφής.

Για το κόμμα Καρυστιανού, τέλος, το 73,4% δηλώνει ότι είναι καθόλου πιθανό να το επιλέξει και το 9,8% λίγο πιθανό, ενώ μόλις 11,3% και 5,2% απαντούν πολύ και αρκετά πιθανό. Αντίστοιχα, για πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 69,4% δηλώνει καθόλου πιθανό, το 11,1% λίγο πιθανό και μόλις 9,9% και 8,1% αρκετά ή πολύ πιθανό.