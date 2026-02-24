Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν τον Τραμπ «αλλοπρόσαλλο λόγω ηλικίας»

Ένα ηχηρό καμπανάκι για την εικόνα που εκπέμπει ο Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη θητεία του χτυπά η νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos. Περίπου ένα χρόνο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο σε ηλικία 78 ετών –καθιστώντας τον τον γηραιότερο πρόεδρο κατά την ημέρα της ορκωμοσίας– το 61% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία».
Η «ακτινογραφία» της αμφισβήτησης
Η ανησυχία για την πνευματική κατάσταση του Τραμπ υπερβαίνει τα κομματικά στεγανά, καθώς πέρα από το αναμενόμενο 89% των Δημοκρατικών, το ίδιο πιστεύει και το 64% των ανεξάρτητων, αλλά και ένα διόλου ευκαταφρόνητο 30% των Ρεπουμπλικανών.
Η πτώση της εμπιστοσύνης στις ικανότητές του είναι ραγδαία:
- Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων: Μόλις το 45% τον περιγράφει πλέον ως «έξυπνο και ικανό», από 54% τον Σεπτέμβριο του 2023.
- Πνευματική οξύτητα: Στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους, το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι διατηρεί τη διαύγειά του κατρακύλησε στο 36% από 53% το 2023.
Πολιτική «φρενίτιδα» και εκρήξεις οργής
Το κλίμα αυτό τροφοδοτείται από την έντονη δραστηριότητα του Τραμπ από τον Ιανουάριο του 2025, η οποία χαρακτηρίζεται από:
- Εμπορικούς πολέμους: Επιβολή σαρωτικών δασμών με παλινωδίες και εκρήξεις οργής.
- Μεταναστευτική πολιτική: Ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων σε όλη τη χώρα.
- Σύγκρουση με τους θεσμούς: Πρόσφατες υβριστικές επιθέσεις κατά του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο χαρακτήρισε «γελοίο και ηλίθιο» επειδή έκρινε παράνομους τους δασμούς του.
Μια γερασμένη πολιτική ηγεσία
Το ζήτημα της ηλικίας δεν περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο του Τραμπ. Το 79% των Αμερικανών συμφωνεί ότι οι αιρετοί αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον είναι πολύ μεγάλης ηλικίας για να εκπροσωπούν την κοινωνία.
- Η μέση ηλικία στη Γερουσία είναι τα 64 έτη.
- Η μέση ηλικία στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα 58 έτη.
- Ακόμη και στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, το 58% θεωρεί τον 75χρονο επικεφαλής τους στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, πολύ ηλικιωμένο για το αξίωμα.
Παρά τις επικρίσεις, η δημοτικότητα του Τραμπ παραμένει σταθερή αλλά χαμηλή, κυμαινόμενη στο 40%, μακριά από το 47% με το οποίο ξεκίνησε την πρώτη του θητεία. Ο Λευκός Οίκος, προς το παρόν, τηρεί σιγή ιχθύος.