Το Ιράν προειδοποιεί πως θα θεωρήσει όποια περιορισμένα πλήγματα «πράξη επιθετικότητας» – «Σειρήνες» πολέμου ξανά στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων επιθέσεων, «πράξη επιθετικότητας», σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον αυξάνει τη στρατιωτική της πίεση κατά της Τεχεράνης.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Απαντώντας σήμερα σε αυτή τη δήλωση, ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, τόνισε: «Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με ένα περιορισμένο πλήγμα, δεν υπάρχει περιορισμένο πλήγμα. Μια πράξη επιθετικότητας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα».

Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή

Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις πληροφορίες των διεθνών μέσων να αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον έχει ολοκληρώσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για ενδεχόμενα στρατιωτικά πλήγματα, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters και του Associated Press, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, μετακινώντας ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία. Στην περιοχή επιχειρεί ήδη το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ενώ κατευθύνεται και το USS Gerald R. Ford, το οποίο κατέπλευσε στον κόλπο της Σούδας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το CNN, αναφέρουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε πλήρη ετοιμότητα και θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε «περιορισμένα αλλά στοχευμένα πλήγματα» κατά ιρανικών εγκαταστάσεων, εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τον Λευκό Οίκο.

Την ίδια ώρα, διπλωματικές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές είχαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σαφές αποτέλεσμα. Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί στρατιωτικών φιλοδοξιών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί εντός του μήνα στο Ισραήλ για επαφές με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας. Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Στην Ουάσινγκτον καταγράφονται ήδη αντιδράσεις στο ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής χωρίς σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο, ενώ αναλυτές επισημαίνουν ότι μια επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη αποσταθεροποίηση της περιοχής, με πιθανές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, πραγματοποιώντας στρατιωτικές ασκήσεις και ενισχύοντας κρίσιμες υποδομές, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος.

Το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι η τελική απόφαση του προέδρου Τραμπ αναμένεται άμεσα. Διπλωματικές πηγές δεν αποκλείουν νέα επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο η στρατιωτική προετοιμασία έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς εντός αυτού του χρονικού πλαισίου αναμένονται εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και τις ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τι θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ από την Τεχεράνη

Με σενάρια άμεσης επίθεσης ώστε το Ιράν να χάσει κάθε δυνατότητα κατασκευής πυρηνικών όπλων αλλά και σενάρια στρατιωτικής επίθεσης αργότερα μέσα στο έτος, με σκοπό την ανατροπή του επί 48χρόνια ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι διεθνείς αναλυτές επιχειρούν να απαντήσουν για το ποιο είναι το επικρατέστερο ενδεχόμενο.

Η «αναζωπύρωση» των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων στο Ιράν αλλά και η εξαγγελία νέου γύρου διαπραγματεύσεων την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στη Γενεύη, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους, την ώρα που οι Νew Υork Τimes, επισημαίνουν ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ, προετοιμάζει ήδη τη διαδοχή του.

O Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε προετοιμασίες για όλα τα ενδεχόμενα. Τα επίσημα ιρανικά μέσα προειδοποιούν ότι ακόμη και περιορισμένη επίθεση θα προκαλέσει αντίποινα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επανέλαβε στο μεταξύ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS ότι η χώρα δεν είναι έτοιμη να παραιτηθεί από αυτό που χαρακτήρισε ως «δικαίωμά» της να παράγει πυρηνικά καύσιμα βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «έκπληκτος» που το Ιράν δεν έχει «συνθηκολογήσει» δεδομένης της μαζικής στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ, δήλωσε ο απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με το france24, «η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα στοχεύει σε μια περιορισμένη σύγκρουση που αναδιαμορφώνει την ισορροπία δυνάμεων χωρίς να την παγιδεύει σε τέλμα», όπως αναφέρουν αμερικανικές διπλωματικές πληγές, με επικρατέστερο σενάριο «μια σύντομη, στρατιωτική εκστρατεία υψηλού αντίκτυπου που θα παραλύσει την πυραυλική υποδομή του Ιράν, θα υπονομεύσει την αποτρεπτική του δύναμη και θα επαναφέρει την ισορροπία δυνάμεων μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025».

ON THE MOVE: 🇺🇸🇮🇷The USS Gerald R. Ford has entered the Mediterranean via the Strait of Gibraltar, deployed as part of the U.S. military’s growing presence in the region amid escalating tensions and the possibility of action against Iran. pic.twitter.com/HD6h7lLpgI — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) February 22, 2026

Στα ενδεχόμενα χειρουργικά πλήγματα που θα στοχεύουν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, θεωρείται επίσης δεδομένη η απειλή για αντίποινα.

Ο Τραμπ δήλωσε στις 20 Φεβρουαρίου ότι θα αποφασίσει σε 10 ή 15 ημέρες εάν θα διατάξει πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά.

Επέμεινε ότι τα πράγματα άλλαξαν με το κίνημα διαμαρτυρίας του Ιανουαρίου στο Ιράν, το οποίο οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν με τεράστιες απώλειες ζωών και δήλωσε επανειλημμένα ότι επιθυμεί να «βοηθήσει» τον ιρανικό λαό.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα ενίσχυε αυτό που αποκαλεί δυναμική προς την ειρήνη στην στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενος την εκεχειρία στη Γάζα μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί της αντιπολίτευσης ανησυχούν ότι ο Τραμπ οδηγεί την Αμερική σε βίαιο χάος και απαιτούν να συμβουλευτεί το Κογκρέσο, το μόνο όργανο στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει την εξουσία να κηρύξει πόλεμο.

Ο αμερικανικός στρατός συγκεντρώνει ήδη τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη από τον πόλεμο στο Ιράκ, με 13 πολεμικά πλοία, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, εννέα αντιτορπιλικά και τρεις φρεγάτες.

Δεκάδες χιλιάδες αμερικανικά στρατεύματα έχουν σταθμεύσει σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο Ρίτσαρντ Χάας, πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι η όποια στρατιωτική επίθεση «θα μπορούσε εξίσου εύκολα να ενισχύσει όσο και να αποδυναμώσει το ιρανικό καθεστώς ενώ «είναι αδύνατο να προβλεφθεί τι θα επακολουθούσε εάν κατέρρεε».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε ακρόαση της Γερουσίας ότι κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι θα συμβεί εάν ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν πέσει «αλλά υπάρχει ελπίδα για ομαλή μετάβαση».

Οι αραβικές μοναρχίες στον Κόλπο που έχουν στενές σχέσεις με το Ιράν έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ να μην παρέμβει, φοβούμενες αντίποινα και αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Η Μόνα Γιακουμπιάν, του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, δήλωσε πρόσφατα στο AFP ότι το Ιράν είναι πολύ πιο περίπλοκο από τη Βενεζουέλα, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στις 3 Ιανουαρίου όταν συνέλαβε τον ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο.

Μια «επιδρομή με αποκεφαλισμό ηγέτη» θα μπορούσε να καταλήξει «σε πραγματικά χάος στο εσωτερικό του Ιράν», προειδοποιούν αναλυτές.