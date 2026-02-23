Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

0

Θα παραμείνει για λίγες ημέρες μέχρι τον ανεφοδιασμό του

Το μεσημέρι της Δευτέρας κατέπλευσε στον κόλπο της Σούδας, στα Χανιά το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Gerald R. Ford».

Όπως μεταδίδει το Flashnews.gr, η παρουσία του στη βάση, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί γίνεται με σκοπό τον ανεφοδιασμό του.

Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Το USS Gerald R. Ford (CVN 78) είναι το νεότερο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ καθώς εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2017. Είναι ικανό να λειτουργήσει για σχεδόν 20 έτη δίχως καύσιμο ενώ οι προμήθειες για το πλήρωμα είναι μεγάλες.

4500 άτομα υπηρετούν στο USS Gerald R. Ford (CVN 78) το οποίο έχει μήκος 333 μέτρα και πλάτος 78 ενώ μπορεί να πλεύσει με 30 κόμβους. Η δύναμη κρούσης που μεταφέρει χωρίζεται σε έξι Μοίρες αεροσκαφών όπου το σύνολό τους φτάνει τα 75.

-F-35C, ο ναυτικός τύπος του stealth αεροσκάφους με τα ενισχυμένα σκέλη που αντέχουν τους κραδασμούς καταστρώματος.

-F/A-18E/F Super Hornets, το αξιόπιστο αεροπορικό «εργαλείο» των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν για κρούση.

-E-2D Advanced Hawkeye τα ιπτάμενα «μάτια» του στόλου.

-EA-18G Growlers για ηλεκτρονικό πόλεμο και καταστολή της εχθρικής αεράμυνας.

Εκτός πάντως από την εξυπηρέτηση του αεροπλανοφόρου και των μονάδων συνοδείας ασφαλείας, το τελευταίο διάστημα η αεροπορική βάση της Σούδας υποδέχεται και αποχαιρετά πλήθος αμερικανικών αεροσκαφών, από μαχητικά ως ιπτάμενα τάνκερ και ιπτάμενα ραντάρ που συγκεντρώνονται σε βάσεις της Μ. Ανατολής.