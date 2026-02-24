Κυριάκος Μητσοτάκης: Στα τέλη Μαρτίου οι ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό – Οι 4 πυλώνες του κυβερνητικού σχεδιασμού για το 2026

Σε κλίμα δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και αναπτυξιακής αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το στίγμα της στρατηγικής για το 2026. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός προσδιόρισε το τέλος Μαρτίου ως το ορόσημο για τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία θα οριστικοποιηθεί στο προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο.
Πραγματικό αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημα
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι πολίτες έχουν ήδη αρχίσει να αντιλαμβάνονται τη βελτίωση στα οικονομικά τους λόγω των μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές που θεσμοθετήθηκαν στα τέλη του 2025. «Δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, νέοι και κυρίως οι οικογένειες με παιδιά, βλέπουν πλέον ένα πραγματικό αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημά τους», τόνισε, συνδέοντας τις μειώσεις αυτές με την επερχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού.
Στρατηγικοί στόχοι 2026: Ανάπτυξη, απασχόληση και Τεχνητή Νοημοσύνη
Ο προγραμματισμός των παραγωγικών υπουργείων για το 2026 εδράζεται σε τέσσερις κεντρικούς άξονες:
- Πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη: Η κυβέρνηση στοχεύει σε ρυθμούς ανάπτυξης σταθερά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Σύμφωνα και με την ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με 2,3% το 2026 και 2,5% το 2027, στηριζόμενη στις επενδύσεις και το Ταμείο Ανάκαμψης.
- Μάχη για την πλήρη απασχόληση: Με την ανεργία σε τροχιά αποκλιμάκωσης προς το 9,2%, ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο την επίτευξη ιστορικών χαμηλών. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στην αγορά εργασίας, καθιστώντας επιτακτική την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης.
- Αντιμετώπιση της ακρίβειας: Ως κεντρικό σκοπό ανέδειξε τον περιορισμό του πληθωρισμού, με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή για τον καταναλωτή να αναλαμβάνει δράση για στοχευμένες παρεμβάσεις στην αγορά, εκεί όπου παρατηρούνται στρεβλώσεις.
- Δημοσιονομική σταθερότητα: Η απαρέγκλιτη τήρηση του προϋπολογισμού, με πρωτογενή πλεονάσματα και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους, παραμένει το πλαίσιο που επιτρέπει την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
Το διεθνές ναρκοπέδιο και οι προκλήσεις
Παρά τη θετική εικόνα, ο πρωθυπουργός και οι οικονομικοί επιτελείς δεν παραγνωρίζουν τους κινδύνους. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η κλιματική κρίση που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και οι ελλείψεις εργατικών χεριών σε κρίσιμους τομείς αποτελούν τις βασικές προκλήσεις που απαιτούν συνεχή εγρήγορση.
Η κυβέρνηση, κλείνοντας τον κύκλο του προγραμματισμού για το 2026, επιδιώκει να μετατρέψει τη δημοσιονομική πειθαρχία σε μόνιμη ευημερία για τους πολίτες, με τον κατώτατο μισθό να αποτελεί την επόμενη μεγάλη κίνηση στη σκακιέρα της οικονομίας.