Ανδρουλάκης: «Είστε το χθες, η διαφθορά, η αναξιοκρατία, το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σκληρή απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Κωστή Χατζηδάκη

«Όχι μόνο έχουν καταπιεί την "Ομάδα Αλήθειας", είναι αυτή καθαυτή η "Ομάδα Αλήθειας", οι εκπρόσωποί της στα υπουργικά έδρανα της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε στις παρεμβάσεις του ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη στους διαξιφισμούς που αντάλλαξαν στη Βουλή για την σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τα προβλήματα των αγροτών που προτείνει η κυβέρνηση.

«Είπατε ”θέλετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έπαιρναν τους γενικούς γραμματείς και ζητούσαν να μην ελεγχθούν; Θέλετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου ο υπουργός έλεγε ότι αυτός είναι δικός μας, ο άλλος δεν είναι;”. Κατά διαβολική σύμπτωση αυτός ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο δικός σας ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς θέλουμε έναν άλλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας, δεν είναι ο δικός μας, είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του Κυριάκου Μητσοτάκη, κύριε Χατζηδάκη», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωσε:

«Η διαφθορά είστε εσείς. Η αναξιοκρατία και το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ είστε εσείς. Τα ακούσαμε, δεν τα φανταζόμαστε. Με ονόματα υπουργών, γενικών γραμματέων και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας».

Για το ζήτημα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και απευθυνόμενος στη κυβέρνηση ζήτησε να εξηγήσουν «πώς γίνεται να έχετε σφαγιάσει μισό εκατομμύριο ζώα και συγχρόνως να αυξάνεται η παραγωγή γάλακτος στην Ελλάδα;». «Τι είδους ”μαγεία” είναι αυτή;» σχολίασε και συνέχισε: «Όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται, κύριε Τσιάρα, με δική σας ευθύνη. Ό,τι γινόταν, γίνεται. Κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών, πάρτι ισχυρών φίλων της Νέας Δημοκρατίας, όλοι καταλαβαίνουμε. Εσείς που τα σχεδιάζετε καλύτερα από τον καθένα».

Σχετικά με τη παραπομπή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε: «Η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε να οδηγηθεί στην κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άρα καλώς, αλλά με τη δική μας ψήφο, όχι με τη δική σας. Κι εδώ μας κοροϊδεύετε;»

Μίλησε για υποκρισία της κυβέρνησης για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, σχολιάζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει προτείνει πολλές φορές. «Δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για το θέμα αυτό κατατέθηκαν και μου απαντούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι λαϊκισμός, γιατί στηρίζουμε το λαθρεμπόριο. Το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία θα ήταν πολιτική υπέρ του λαθρεμπορίου. Γιατί το υλοποιείτε, λοιπόν, σήμερα; Γιατί βγήκαν οι αγρότες στα μπλόκα, για κανέναν άλλο λόγο. Κι εδώ υποκρισία και κοροϊδία», υπογράμμισε .

«Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ”παρών” για να αποκαλύπτει τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την υποκρισία και την ανεπάρκεια της Νέας Δημοκρατίας σε έναν κρίσιμο τομέα για την ελληνική ύπαιθρο και τα χωριά μας», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν κλήθηκε από τον αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να ξεκαθαρίσει αν θα συμμετάσχει ή όχι στην Διακομματική Επιτροπή.

«Θα καταψηφίσουμε το πανηγύρι που πάτε να στήσετε, όπως στην εξεταστική, αλλά θα είμαστε εκεί με τα στελέχη μας για να χαλάσουμε το πάρτι της συγκάλυψης και της ατιμωρησίας της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.