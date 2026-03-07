Ανδρουλάκης: Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία, τη συνεννόηση και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου

0

«Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία, τη συνεννόηση και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωση του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», επισημαίνοντας ότι «η επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς ο κίνδυνος μιας γενικευμένης περιφερειακής σύρραξης με σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα είναι ορατός».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι «το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν έχει επί πολλές δεκαετίες καταπιέσει τον ιρανικό λαό παραβιάζοντας θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, ενώ έχει διαχρονικά ακολουθήσει μια πορεία που συνέτεινε στην αποσταθεροποίηση της περιοχής». Ωστόσο, υπογραμμίζει, «η ‘προληπτική' στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συνιστά ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κάτι που και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού έχει επισημάνει».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ότι «η πατρίδα μας είναι παράγοντας σταθερότητας και πάντα προσηλωμένη στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, το γράμμα και το πνεύμα δηλαδή των κανόνων της διεθνούς νομιμότητας». Τονίζει πως υπό αυτό το πρίσμα, θέση του είναι ότι «η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη». Σε αυτό το πλαίσιο τονίζει ότι «είναι στρατηγική επιλογή η ενότητα του Ελληνισμού», προσθέτοντας ότι «εξάλλου ο κοινός αμυντικός χώρος Ελλάδας-Κύπρου οικοδομήθηκε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, όπως και η μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της Μεταπολίτευσης· η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το κυπριακό». «Σήμερα η συνδρομή και άλλων ευρωπαϊκών χωρών προς την Κύπρο είναι η έμπρακτη εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», προσθέτει.

«Όμως», συνεχίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «περαιτέρω οφείλω να υπογραμμίσω ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο, που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν. Και όπως είπα και στη Βουλή, δεν πρέπει να ξεκινήσει καμία πολεμική επιχείρηση από τις βάσεις που βρίσκονται στη χώρα μας».

Παράλληλα σημειώνει ότι «η νέα αυτή κρίση αναδεικνύει και την ανάγκη για συνεκτική και ενιαία ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική». «Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οφείλει να παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και να στηρίξει ενεργά κάθε διπλωματική πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης», προσθέτει.

