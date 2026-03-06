Για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν έχει καθόλου ανασφάλιστα οχήματα

Σε μια ιστορική καμπή για την οδική ασφάλεια και τη φορολογική δικαιοσύνη στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοινώνοντας πως για πρώτη φορά η χώρα οδεύει σε μηδενισμό των ανασφάλιστων οχημάτων. Μιλώντας στην εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), ο κ. Χατζηδάκης αποκάλυψε πως ήδη έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, ενώ προανήγγειλε την εξέταση νέων φορολογικών ελαφρύνσεων για τον κλάδο, υπό την αίρεση της δημοσιονομικής σταθερότητας.
Το σαφάρι των διασταυρώσεων και τα πρόστιμα
Η επιτυχία του εγχειρήματος στηρίχθηκε στον νέο μηχανισμό εντοπισμού που εφάρμοσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν:
- 28.627 οχήματα ασφαλίστηκαν αμέσως μετά τον πρώτο κύκλο ειδοποιητηρίων.
- 125.051 οχήματα εντοπίστηκαν να παραμένουν ανασφάλιστα, με αποτέλεσμα την έκδοση προστίμων 55 εκατ. ευρώ.
- Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη με δύο επιπλέον κύκλους ελέγχων για την πλήρη εξυγίανση του στόλου.
«Οι πολίτες δεν είναι πλέον οι "εξυπνούληδες" που αποφεύγουν την ασφάλιση εις βάρος των υπολοίπων», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος, υπογραμμίζοντας πως η αυστηρότητα θα επεκταθεί και στις επιχειρήσεις, όπου ήδη επιβλήθηκε η πρώτη σχετική κύρωση.
Ρεκόρ παραγωγής και φορολογικές παρεμβάσεις
Ο ασφαλιστικός κλάδος κατέγραψε το 2025 ιστορικό υψηλό, με την παραγωγή ασφαλίστρων να ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ, έναντι 4,4 δισ. το 2019. Η ανάπτυξη αυτή τροφοδοτήθηκε από σειρά κινήτρων που θεσπίστηκαν, όπως:
- Κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές πράξεις.
- Μηδενισμός του φόρου 15% στην ασφάλιση υγείας για ανηλίκους.
- Αύξηση της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ στο 20% για ασφαλισμένες κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ.
|Έτος
|Παραγωγή ασφαλίστρων (σε δισ. €)
|Βασικές παρεμβάσεις
|2019
|4,4
|Έναρξη μεταρρυθμίσεων
|2025
|6,0+
|Κατάργηση φόρων & κίνητρα ΕΝΦΙΑ
Στο τραπέζι νέα κίνητρα και έλεγχος κόστους υγείας
Απαντώντας στα αιτήματα της αγοράς για περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις, ο κ. Χατζηδάκης εμφανίστηκε ανοιχτός αλλά προσεκτικός, σημειώνοντας πως κάθε απόφαση θα σταθμιστεί με βάση τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ασφάλιστρα υγείας και το κόστος των ιδιωτικών κλινικών. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναμένεται να ολοκληρώσει εντός του έτους τον νέο δείκτη τιμών, ο οποίος στοχεύει στον εξορθολογισμό των αυξήσεων, ειδικά στα ισόβια συμβόλαια, διασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ κερδοφορίας των εταιρειών και προστασίας του καταναλωτή.
Προκλήσεις και Εθνική Στρατηγική
Παρά τη θετική εικόνα, το κενό προστασίας παραμένει μεγάλο. Μόλις το 20% των κατοικιών είναι ασφαλισμένο, ενώ το 60% των Ελλήνων δεν διαθέτει συμπληρωματική σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προχωρά στην κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής για την Ιδιωτική Ασφάλιση έναντι Φυσικών Καταστροφών και την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών για τη θωράκιση του κλάδου.