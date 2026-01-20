Φάμελλος για Καρυστιανού: Μόνο στον χώρο της τραμπικής ιδεολογίας συναντώνται παρόμοιες τοποθετήσεις

0

Την αντίδραση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, προκάλεσαν οι δημόσιες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Αφού ξεκαθάρισε μιλώντας στον Real Fm, ότι «τον αγώνα των συγγενών για το έγκλημα των Τεμπών τον στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε», ανέφερε ότι από τη στιγμή που είπε ότι θέλει να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, «η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων».

Πρόσθεσε ότι το θέμα των αμβλώσεων είναι «θεμελιώδες δικαίωμα, συνδέεται με την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος, είναι κατάκτηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δεν τίθεται σε διαβούλευση. Είναι βαθιά συντηρητική άποψη η αναθεώρησή του και μόνο στον χώρο της τραμπικής ιδεολογίας συναντώνται παρόμοιες τοποθετήσεις».

Στη συνέχεια, ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι στα μεγάλα ζητήματα υπάρχει διαχωρισμός προοδευτικών και συντηρητικών απόψεων, δεν είναι όλοι ίδιοι και η άποψη ότι δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά είναι στρεβλή και ισοπεδωτική αντίληψη. «Μιλάμε για δημόσια ΔΕΗ, μιλάμε για 13ο μισθό και σύνταξη, μιλάμε για καλύτερους μισθούς; Ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλογές με σαφή ταξικά χαρακτηριστικά», πρόσθεσε.

Στο θέμα της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και στην ερώτηση εάν «ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει συνιστώσα ενός κόμματος Τσίπρα» απάντησε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να γίνει συνιστώσα της λύσης που είναι μία προοδευτική κυβέρνηση που θα απαλλάξει τη χώρα από τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γι’ αυτό έχω ζητήσει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο για μία πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης. Την έχουμε απευθύνει στα κόμματα και στους παράγοντες εκτός Βουλής και έχω πει ότι σε αυτό είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να υπερβούμε τους κομματικούς εγωισμούς και τις απόψεις ότι "εγώ μπορώ μόνος μου να αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη" και να πούμε ότι όλοι μαζί έχουμε λύση κυβερνητικής προοπτικής. Η πρόταση είναι ανοικτή και δημόσια και πλέον αποκτά επείγοντα χαρακτηριστικά. Είναι κοινωνική ανάγκη και δεν έχει να κάνει με κομματικό συμφέρον».

Για την εξέλιξη στο αγροτικό τόνισε: «Θεωρώ ότι οι χθεσινές δηλώσεις της κυβέρνησης προσβάλλουν και υποτιμούν τις προσπάθειες που κάνουν οι αγρότες για την επιβίωσή τους. Δεν αποτελεί δικαιολογία η επίκληση του δημοσιονομικού χώρου από την κυβέρνηση. Γιατί είναι δημοσιονομικά επαρκές να έχει δύο δισ. κέρδη η ΔΕΗ και να μη δοθούν 30 εκατ. για τους αγρότες; Επίσης, δεν υπήρξε απάντηση για την ανασύσταση των κοπαδιών». Τέλος, επεσήμανε ότι η συμφωνία με τη Mercosur πρέπει να έρθει στη Βουλή.

Για την επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν και τον ελληνοτουρκικό διάλογο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε: «Δυστυχώς, μέχρι τώρα είχαμε μία ασυνεπή εξωτερική πολιτική στο θέμα του διαλόγου με την Τουρκία από την ελληνική κυβέρνηση. Μετά από υποχώρηση της προοπτικής του διαλόγου είχαμε ανατροφοδότηση. Εμείς θεωρούμε ότι ο διάλογος είναι απαραίτητος αλλά πρέπει να υπάρχουν σαφείς όροι και προϋποθέσεις».

Όπως ανέφερε, το μόνο θέμα είναι η υφαλοκρηπίδα και η παραπομπή της διαφοράς στο διεθνές δικαστήριο και σε καμία περίπτωση ζητήματα κυριαρχίας και αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.