Σωκράτης Φάμελλος: «Τα Τέμπη δεν ήταν η κακιά στιγμή, αλλά αποτέλεσμα κυβερνητικών επιλογών»

Επίθεση στην κυβέρνηση για «οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης» και κάλεσμα σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια

Σε μια φορτισμένη παρέμβαση στη Βουλή, στο πλαίσιο της επετειακής αναφοράς για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε την τραγωδία ως «ανοιχτή πληγή» και «εθνική τραγωδία». Ο κ. Φάμελλος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι το δυστύχημα ήταν το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών και όχι ενός απλού ανθρώπινου λάθους.

«Η κυβέρνηση γνώριζε και δεν έπραξε τίποτα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι υπήρχαν σαφείς προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα του σιδηροδρομικού δικτύου, τις οποίες η κυβέρνηση αγνόησε. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι:

Η τηλεδιοίκηση δεν λειτουργούσε.

δεν λειτουργούσε. Δεν υπήρχε δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου.

Το προσωπικό είχε μειωθεί δραματικά.

Ο σταθμός της Λάρισας παρέμενε χωρίς τις απαραίτητες επισκευές.

Υπενθύμισε μάλιστα τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού λίγες ημέρες πριν το δυστύχημα, ο οποίος χαρακτήριζε «ντροπή» το να τίθεται ζήτημα ασφάλειας.

Κατηγορίες για «δεύτερο έγκλημα» και συγκάλυψη

Ο Σ. Φάμελλος έκανε λόγο για ένα «καλά οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης ευθυνών» που συντονίστηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, αναφερόμενος στις καταγγελίες για «μπάζωμα» του χώρου και καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων. «Δεν χρειαζόμαστε ένα κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη, χρειαζόμαστε ένα κράτος αποτελεσματικό στην προστασία των πολιτών και των υποδομών», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας το ερώτημα της λογοδοσίας για τα 12 λεπτά που δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή με υψηλή ταχύτητα.

Αναφορά στις υποκλοπές και κάλεσμα σε κινητοποίηση

Στην παρέμβασή του, ο κ. Φάμελλος συνέδεσε τη λειτουργία των θεσμών με την πρόσφατη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία καταρρίπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περί εμπλοκής μόνο ιδιωτών.

Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή στα αυριανά συλλαλητήρια (12:00, πλατεία Συντάγματος και σε όλη τη χώρα), υπογραμμίζοντας ότι: