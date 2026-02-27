Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη [Live video από τη Βουλή]

0

Η συζήτηση είναι δεδομένο ότι θα επεκταθεί σε όλα τα «καυτά» θέματα της επικαιρότητας

Στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας απαντά αυτήν την ώρα στη Βουλή, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αν επιδιώκετε αντιπολιτευτικό πυροτέχνημα κύριε Ανδρουλάκη επιλέξατε λάθος χρόνο και συγκυρία, τόνισε, στην αρχή της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός.

«Ο κ. Ανδρουλάκης αφιέρωσε μόνο 6 λεπτά για τα ενεργειακά δείχνοντας το ενδιαφέρον που δίνει στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Ιστορικές είναι οι αλλαγές στον τομέα της ενέργειας, με την Ελλάδα να μην αρκείται μόνο σε ρόλο παρατηρητή, αλλά να είναι βασικός συντελεστής της εξίσωσης που διαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη του αύριο».

«Η Ελλάδα αποτελεί ήδη έναν βασικό συντελεστή της εξίσωσης που διαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη του αύριο. Δεν μπορεί να ισχυρίζεστε σήμερα ότι η πολιτική της κυβέρνησης στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας όταν συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Από τη μια η Ελλάδα σήμερα καλύπτει όλες τις ανάγκες της και εξάγει ρεύμα σε χώρες. Μιλήσατε για τις τιμές του ρεύματος επαναλαμβάνοντας το ψέμα ότι έχουμε το πιο ακριβό. Τα τιμολόγια το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν γίνεται να θεωρείται ελληνική μια διεθνή ενεργειακή κρίση που όλοι ξέρουν ότι ξέσπασε μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Δεν δέχομαι να διαστρεβλώνετε πραγματικά δεδομένα. Ακόμα να αποσιωπάτε δεδομένα της εποχής όπως ότι το κόστος των ρύπων έχει καταστήσει παντελώς ασύμφορο τον λιγνίτη. Είναι σήμερα το πιο ακριβό καύσιμο το οποίο θα μπορούσε να καταναλώσει η χώρα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρωθυπουργός, στην αρχή της ομιλίας του, αναφέρθηκε στον θάνατο της κοινοβουλευτικής συντάκτριας, Αντιγόνης Πανέλλη, λέγοντας πως «εκφράζω την βαθιά μου θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη που διακρίθηκε για το ήθος και τον επαγγελματισμό της στη δημοσιογραφία».

Στο βήμα ανέβηκε πρώτος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε πως «οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα. Σήμερα σχεδόν 1/5 νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες που κλείνουν το καλοριφέρ για να καταφέρουν να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Υπάρχουν αγρότες, όπως αυτοί που βγήκαν στα μπλόκα, που βλέπουν την παραγωγή τους να γίνεται μη ανταγωνιστική και μη βιώσιμη».

