Σωκράτης Φάμελλος: Αίτημα για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών λόγω της κρίσης στο Ιράν

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά εθνική γραμμή και επικρίνει την κυβέρνηση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στις πολεμικές συγκρούσεις στο Ιράν εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για το νομοσχέδιο που αφορά την ψήφο των αποδήμων, ο κ. Φάμελλος επανέφερε μετ’ επιτάσεως το αίτημα για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται καθαρή εθνική γραμμή μπροστά σε μια τόσο σοβαρή γεωπολιτική κρίση. Παράλληλα, χαρακτήρισε «αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη» τη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο.

Κριτική για τη στάση στο Ιράν και το διεθνές δίκαιο

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι λειτουργεί ως «δεδομένος σύμμαχος», ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με τις επιλογές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. «Η Ελλάδα όφειλε να ενεργήσει προληπτικά υπέρ της διεθνούς νομιμότητας και της ειρήνης ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε ερωτήματα σχετικά με την τήρηση δύο μέτρων και δύο σταθμών στην εξωτερική πολιτική:

Καταδίκασε τη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, τονίζοντας ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Συνέκρινε την κατάσταση με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο .

. Εξέφρασε την αντίθεσή του στην εμπλοκή της χώρας στη γαλλική πυρηνική «ομπρέλα», ζητώντας εξηγήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου.

«Βέλη» για την ψήφο των αποδήμων και τις υποκλοπές

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, ο κ. Φάμελλος αμφισβήτησε τα εχέγγυα διαφάνειας της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «εργαλειοποίηση»του απόδημου ελληνισμού. Υπενθύμισε το σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων και τις πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι η δικαστική απόφαση «γκρέμισε το κυβερνητικό αφήγημα».

Σχετικά με τη θεσμοθέτηση μίας ενιαίας περιφέρειας για τους απόδημους, υποστήριξε ότι το υψηλό όριο εκλογικών δαπανών (254.000 ευρώ) ευνοεί μόνο «celebrities ή εκατομμυριούχους», αποκλείοντας τη γενιά του brain drain.

Δικαίωση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Ο κ. Φάμελλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην οριστική καταδίκη των μελών της Χρυσής Αυγής, κάνοντας λόγο για μια νίκη του δημοκρατικού κόσμου. «Είναι μια ελάχιστη δικαίωση για τα θύματα, τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν και όσους στάθηκαν όρθιοι στον αγώνα κατά του φασισμού», δήλωσε κλείνοντας την παρέμβασή του.