Μαρινάκης: Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Ανεστίδη στη συζήτηση με τον πρωθυπουργό

Τι ανέφερε για τη σχέση του αγροσυνδικαλιστή με τη ΝΔ

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Κώστας Ανεστίδης δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτών, που έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας, έστειλε η κυβέρνηση διά του εκπροσώπου της. Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε δημόσια, με αφορμή και το επίμαχο βίντεο στο οποίο ο αγροτοσυνδικαλιστής εξαπολύει ύβρεις κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αρχικά, μιλώντας στο Open τόνισε ότι: «οι δύο όροι είναι αυτονόητοι λογικοί και δεν διαφωνεί κανείς. Ο ένας είναι να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ ο κόσμος και ο δεύτερος να μην συνομιλήσει ο πρωθυπουργός με όσους είναι ελεγχόμενοι ή έχουν επιδείξει παραβατικές συμπεριφορές όπως οι νταήδες που έσπασαν περιπολικά».

Όπως ανέφερε: «Πολύ πριν το βίντεο η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε και σε διευκρινίσεις σχετικά με τη σχέση του κ. Ανεστίδη με τη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι «ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό μέλος και με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση».

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε τη στάση που έχει κρατήσει διαχρονικά ο πρωθυπουργός απέναντι σε τέτοιες πρακτικές, επισημαίνοντας ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια έδωσε μάχη με νοσηρές μειοψηφίες ακόμα και μέσα στο ίδιος μας το κόμμα με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να πιέζουν. Τέτοιοι άνθρωποι και για το βίντεο και για όσα ελέγχονται δεν έχουν θέση στη συνάντηση».