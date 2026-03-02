Μαρινάκης: Δεν υπάρχει λόγος παραπάνω ανησυχίας και καλλιέργειας φόβου στους πολίτες

0

Τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ένταση στη Μέση Ανατολή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, για δημοσίευμα που έκανε λόγο για σχέδιο ένταξης της χώρας σε πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας απάντησε πως έχει βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα και περισσότερα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδας.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί η κυβέρνηση για ενδεχόμενο πληγμάτων σε πολιτικές ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της επικράτειας και τι μέτρα λαμβάνονται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας και πως παρακολουθούμε κάθε εξέλιξη.

Για τη διακοπή της λειτουργίας του διυλιστηρίου της Aramco στη Σαουδική Αραβία και αν υπάρχει κίνδυνος για τους Έλληνες στρατιώτες, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας έγινε επίθεση αλλά δεν κινδύνευσε κανένας από το προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, ούτε αμυντικό υλικό.

Σε ερώτηση αν υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση στη Σούδα, απάντησε πως δεν υπάρχει λόγος παραπάνω ανησυχίας και καλλιέργειας φόβου στους πολίτες.

Για τον αριθμό των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή είπε πως δεν είναι όλοι οι πολίτες στον ίδιο κίνδυνο και σημείωσε πως όσοι αιτηθούν να επαναπατριστούν και μόλις αυτό καταστεί εφικτό θα κάνει η πολιτεία τα αδύνατα δυνατά στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

«Αυτή τη στιγμή η διαδικασία συντονίζεται από το υπουργείο Εξωτερικών. Επιχειρησιακά δεν θα πω κάτι περισσότερο», σημείωσε.

Σε επόμενη ερώτηση αν η Ελλάδα θα θέσει το ζήτημα να μην συμμετέχει η Σούδα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η χώρα βάζει πριν και πάνω από όλα το διεθνές δίκαιο, κάνει έκκληση για αποφυγή κλιμάκωσης και δίνει έμφαση στην ασφάλεια των πολιτών. «Ευτυχώς που η χώρα μας σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο έχει μια κυβέρνηση που έχει προνοήσει, έχει ψηλώσει τη χώρα, έχει ενδυναμώσει την Ελλάδα και δεν έχει κυβέρνηση που αποτελείται από διάφορους ιδεοληπτικούς που το μόνο που τους νοιάζει είναι να κάνουν μικροπολιτική», συμπλήρωσε ενώ για τη Σούδα σημείωσε ότι «απάντησε το υπουργείο άμυνας στα fake news».

Για την αεράμυνα της χώρας, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως δεν γίνεται καμία συζήτηση επιχειρησιακών ζητημάτων στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σχετικά με δημοσίευμα της «Καθημερινής» για τις υποκλοπές, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως πρέπει να αποφασίσουν κάποια στιγμή στην αντιπολίτευση αν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. «Εξεδόθη μια διάταξη η οποία υπογράφεται από ανώτατους δικαστές που έθεσε στο αρχείο την υπόθεση ως προς την ενδεχόμενη εμπλοκή κρατικών λειτουργών και παρέπεμψε 4 ιδιώτες. Για το παράνομο λογισμικό η δικαιοσύνη πήρε μια απόφαση και κάθε απόφαση είναι σεβαστή. Εφόσον κάποιος εμπιστεύεται την δικαιοσύνη θα πρέπει να την εμπιστεύεται εν συνόλω. Το κράτος θεσμικά πήρε όλες τις πρωτοβουλίες, αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που οφείλαμε αναλαμβάνοντας και όλη την πολιτική ευθύνη. Αυτή είναι η υποχρέωση του κράτους. Η δικαιοσύνη πήρε μια απόφαση σε πρώτο βαθμό απολύτως σεβαστή», πρόσθεσε. «Δεν θα μετατρέψουμε την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα απέραντο δικαστήριο από τη στιγμή που την υπόθεση έχει αναλάβει η δικαιοσύνη», ανέφερε απαντώντας σε άλλη παρεμφερή ερώτηση.

«Δεν ισχύει ότι δεν έχει εφαρμοστεί η εν λόγω απόφαση, είναι ψευδές. Η ΕΥΠ έχει δώσει ενημέρωση. Ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ δεν ισχύει», απάντησε σε ερώτηση γιατί η ΕΥΠ δεν έχει ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Για την υπόθεση των Τεμπών και σε ερώτηση αν θα σταλούν δικηγόροι ενάντια στους συγγενείς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως η ερώτηση έχει απαντηθεί από το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ερωτηθείς για περιστατικά αστυνομικών κατά διαδηλωτών στη συγκέντρωση για τα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως στη μεγάλη εικόνα η ελληνική αστυνομία λειτούργησε υποδειγματικά και αναφέρθηκε στον αριθμό των προσαγωγών και συλλήψεων.

Σχετικά με ανακοίνωση της αρχής ελέγχου του καταναλωτή περί ελέγχων στην αγορά για φαινόμενα αισχροκέρδειας, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως είναι άλλο πράγμα το κέρδος και άλλο η αισχροκέρδεια. «Αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογείται μια απότομη αύξηση των τιμών. Έκανε πολύ καλά η ανεξάρτητη αρχή και έβγαλε αυτή την ανακοίνωση για να προειδοποιήσει. Άλλο να υπάρχει πραγματικός λόγος και άλλο να αυξάνει κανείς τους ελέγχους προληπτικά. Οφείλουν οι αρχές στο κράτος να δράσουν και να προβούν σε αυστηρούς ελέγχους», τόνισε.

Για το άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου στην «Καθημερινή» για τη συνταγματική αναθεώρηση, κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Δεν συμφωνώ με τη διαπίστωση ότι αποδομήθηκαν οι ισχυρισμοί του υπουργού Εξωτερικών και καθηγητή κ. Γεραπετρίτη. Κανείς δεν αμφισβήτησε το γεγονός ότι η πρώτη βουλή είναι η προτείνουσα. Οι βουλευτές θα καταγράψει η ιστορία αν επιθυμούν να αναθεωρηθούν αυτά τα άρθρα ή όχι. Ο κ. Γεραπετρίτης είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, να δεσμευτεί η πλειοψηφία εφόσον είναι πλειοψηφία για την κατεύθυνση των άρθρων. Αυτή τη στιγμή, στην παρούσα σύνθεση, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχουν πάνω από 180 ψήφους. Υπάρχει μία δυνατότητα, ιστορική ευκαιρία, να προχωρήσουν αλλαγές και σε μεγάλες στα οποία ελπίζω ότι συμφωνούμε τώρα μπορούμε και έχουμε τους 180. Ποιος εγγυάται, ποιος λέει ότι την επόμενη φορά θα έχουμε πάλι 180;».

Για το ενδεχόμενο επίσκεψης του πρωθυπουργού στα Σκόπια απάντησε πως δεν γνωρίζει για τέτοια επίσκεψη.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 όπως έχει πει ο πρωθυπουργός», απάντησε σε ερώτηση για το χρόνο των εκλογών.