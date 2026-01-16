Χυδαίες ύβρεις εξαπέλυσε ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης κατά του Μητσοτάκη – Δείτε βίντεο

0

Όμως θέλει να πάει στη συνάντηση πρωθυπουργού και αγροτών

Ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων έβρισε χυδαία τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη μετά την συνάντηση των συναδέλφων του με τον πρωθυπουργό και την εξαγγελία μέτρων υπέρ του πρωτογενούς τομέα.

Δημοσιογράφοι είχαν πλησιάσει τον Κώστα Ανεστίδη για δηλώσεις και πριν γίνει ζωντανή σύνδεση με τα δελτία ειδήσεων, ο αγροτοσυνδικαλιστής είπε: «Αυτά τα ματσούκια (σ.στα μικρόφωνα) θα τα χώσω στον κ...ο του Μητσοτάκη. Θα χοροπηδάει ο π....».

Μάλιστα, όταν ακούστηκε μια δημοσιογράφος που ζήτησε αυτό να μην το γράψουν οι κάμερες, ο ίδιος είπε: «Στα αρχ… αν το γράψουν».

Σημειώνεται, ότι ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις, ενώ δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του με εισαγγελική εντολή.

Δεν παίρνει πίσω τις ύβρεις

Ο Κώστας Ανεστίδης δεν πήρε πίσω τις ύβρεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνοντας μάλιστα ότι θέλει να συναντηθεί μαζί του στο Μαξίμου όταν πάνε και οι υπόλοιποι αγρότες.

Μιλώντας στο ONE είπε για τις χυδαίες εκφράσεις που χρησιμοποίησε: «Τι να κάνω; Ο καθένας με την προσωπικότητά του. Όταν αυτός μου κατέσχεσε τα πάντα, τι να κάνω; Να κάτσω με σταυρωμένα χέρια; Είναι άνω ποταμών αυτό που κάνουν».

Έπειτα, ανέφερε για τη νέα συνάντηση πρωθυπουργού και αγροτών στο Μαξίμου: «Εγώ θα πάω στη συνάντηση. Ελεγχόμενη είναι και η μισή Βουλή, ελεγχόμενος κι εγώ. Αν δεν με δεχτούν, θα δούμε τι θα κάνω».

Επίσης, σχετικά με τον έλεγχο που δέχεται για παράνομες επιδοτήσεις, ανέφερε: «Ζω με δανεικά, δεν έχω πάρει ούτε τη σύνταξη της γυναίκας μου. Μου κλείδωσαν τους λογαριασμούς και μπήκα και στον Τειρεσία. Δεν μας έχουν δώσει ακόμη τη δικογραφία για την υπόθεση. Με έβαλαν στο στόχαστρο μάλλον επειδή φώναζα πολύ, έλεγα αλήθειες και τους κακοφάνηκε».