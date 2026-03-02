Τηλεδιάσκεψη του Μητσοτάκη με τους επικεφαλής των πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδας σε Κύπρο, Ιράν και Μέση Ανατολή

Τηλεδιάσκεψη του Μητσοτάκη με τους επικεφαλής των πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδας σε Κύπρο, Ιράν και Μέση Ανατολή

«Πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών»

Πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές που εμπλέκονται στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδας στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Κατά την τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί προς εφαρμογή όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.