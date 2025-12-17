Έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Μαρινάκη στον ΣΚΑΪ

0

«Είναι συνειδητή επιδίωξη πολιτικής δολοφονίας ενός χώρου διά της άμεσης σύνδεσής του με την τρομοκρατία»

Την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προκάλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, και οι χαρακτηρισμοί για την περίοδο του 2015, κάνοντας λόγο «για συνειδητή επιδίωξη πολιτικής δολοφονίας ενός χώρου».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ: «O τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ να ανακαλέσει τη μερική χρηματοδότηση ντοκιμαντέρ που επιμελείται ο Αλέξης Παπαχελάς με τίτλο "17 Νοέμβρη, άνοδος και πτώση".

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα σε εκπομπή του καναλιού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης είπε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν διαμαρτυρίας του Συλλόγου Θυμάτων Τρομοκρατίας. Κατόπιν οι δημοσιογράφοι του καναλιού τον ρώτησαν εάν θα ίσχυε η ίδια λογοκριτική πρακτική εάν αντιδρούσε ο ΣΥΡΙΖΑ για νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο σταθμός και αφορά το 2015. Ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι ο 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο "δράστης", ενώ χρησιμοποίησε και τον χαρακτηρισμό "εμπρηστής". Ενώ στη συνέχεια αυτοαναιρέθηκε λέγοντας ότι δεν συγκρίνεται μια οικονομική καταστροφή με δολοφονίες».

Δίνοντας την δική του απάντηση ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας: «Οι δράστες της οικονομικής και πολιτικής καταστροφής είναι γνωστοί. Η χώρα δεν ξεκίνησε το 2015. Η κυβέρνηση Σαμαρά παρέδωσε μια χώρα με άδεια ταμεία, άδειο το Μέγαρο Μαξίμου και ανεκπλήρωτες τις απαιτήσεις του δεύτερου μνημονίου που οι ίδιοι υπέγραψαν. Δράστες των μεγαλύτερων σκανδάλων της μεταπολίτευσης, από τις υποκλοπές και τη συγκάλυψη των Τεμπών μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είναι κορυφαίοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ με οργανωτικό εγκέφαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τον κυβερνητικό μηχανισμό και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να καταστήσουν ακαταδίωκτα τα εγκλήματά τους».

Ειδικότερα για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφέρει: «Αυτή η ανιστόρητη, αμετροεπής, προσβλητική και συκοφαντική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δεν αποτελεί λεκτικό ατόπημα, αλλά συνειδητή επιδίωξη πολιτικής δολοφονίας ενός χώρου διά της άμεσης σύνδεσής του με την τρομοκρατία. Όταν ο ίδιος είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη φράση «Τσίπρα, αν ζούσαμε στον εμφύλιο από εμένα θα πήγαινες», πάει πολύ να μας κάνει υποδείξεις πολιτικής ευαισθησίας. Κύριε Μαρινάκη, ντροπή! Κύριε Μητσοτάκη, ντροπή!».