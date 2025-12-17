Μαρινάκης: Η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει αιτήματα του πρωτογενούς τομέα που δεν ικανοποιήθηκαν για ολόκληρες δεκαετίες

0

«Οι αγρότες θέλουν διευκρινίσεις, αλλά για να υπάρξουν διευκρινίσεις, πρέπει να υπάρξει διάλογος. Για αυτό και εδώ και πάρα πολλές ημέρες, όχι μόνο το προηγούμενο Σάββατο, ζητάμε να γίνει αυτή η συνάντηση. Έφτασε στο σημείο, μάλιστα, ο πρωθυπουργός να προσδιορίσει και μέρα και ώρα, ούτως ώστε όλα αυτά τα οποία έχουν περιγραφεί ως πλαίσιο να εξειδικευτούν», ανέφερε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

«Θεωρώ ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες -για να το πω- δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα, άρα δεν θα τις πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος περαιτέρω, γιατί υπάρχουν και τα όρια τα οποία πρέπει να σεβαστούμε της οικονομίας και τα δημοσιονομικά όρια. Είναι παρεμβάσεις, που σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων, ικανοποιούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Συγκεκριμένα μόνο θα πω, σε συνέχεια της πολύ σοβαρής λύσης που δόθηκε πριν από δύο χρόνια για το φτηνότερο ρεύμα, φαίνεται ότι θα δοθεί μία ακόμη πιο ενισχυμένη λύση κοντά στα αιτήματα των αγροτών, γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα σημείο εκκίνησης, υπάρχει και αυτό το οποίο μπορεί να ικανοποιηθεί. Το περιβόητο πετρέλαιο στην αντλία, σε συνέχεια της δικής μας νομοθέτησης για μόνιμη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα δουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μια λύση η οποία θα ικανοποιεί στην πραγματικότητα το αίτημά τους αυτό. Και οι κτηνοτρόφοι, επειδή άκουσα για τους κτηνοτρόφους, θα πάρουν πίσω τη μερίδα του λέοντος των χρημάτων τα οποία δεν έχουν διατεθεί», τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει αιτήματα του πρωτογενούς τομέα που δεν ικανοποιήθηκαν για ολόκληρες δεκαετίες. ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα. Μόνιμη λύση για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, φτηνότερο ρεύμα. Όλες οι φοροελαφρύνσεις που αφορούν και τους αγρότες, όπως ο φόρος εισοδήματος, που μειώνεται περαιτέρω από 01/01/26, όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές έγιναν σε περιόδους, κατά κανόνα, που δεν είχαμε μπλόκα ή κάποιες φορές μετά από πιέσεις. Δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου είναι και τα αιτήματα των επαγγελματικών ομάδων, αρκεί αυτά να υποβάλλονται με έναν τρόπο που δεν ταλαιπωρείται η κοινωνία. Μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας είναι να έρχονται και οι συνδικαλιστές, με έναν υγιή τρόπο όταν λειτουργούν, και οι εκπρόσωποι, τέλος πάντων, επαγγελματικών ομάδων όπως οι αγρότες και να ζητάνε παραπάνω. Η κυβέρνηση αυτή τι κάνει; Δίνει όσα παραπάνω μπορεί, από τα λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και δεν τάζει ή δεν δίνει, λεφτά τα οποία ουσιαστικά θα λείψουν από τις επόμενες γενιές».

Πρόσθεσε ότι «από την πρώτη στιγμή των φετινών κινητοποιήσεων, η απάντηση που δίνουμε ως κυβέρνηση και εγώ ως εκπρόσωπός της, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι: ελάτε να συζητήσουμε. Δεν μιλήσαμε για διάλογο όταν πέρασαν δύο - τρεις εβδομάδες. Δείτε τις απαντήσεις μας, αλλά, παράλληλα, από την πρώτη στιγμή επισημαίνουμε τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από κάποιες κινητοποιήσεις που εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων, αναγκάζουν τα αυτοκίνητα να πάνε σε παρακαμπτήριες οδούς και δημιουργούν προβλήματα στην αγορά».

Ο κ. Μαρινάκης είπε επίσης στο σημείο αυτό ότι «όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές και όσο πλησιάζουμε προς τις ημέρες που οι μετακινήσεις των πολιτών θα είναι όλο και πιο μαζικές και προέχει, προφανώς, η λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία της κοινωνίας και η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των μετακινούμενων, η κυβέρνηση θα επανεξετάσει συνολικά τη θέση της. Αυτή την στιγμή είμαστε σε μια φάση όπου αναμένουμε από τους αγρότες να έρθουν για να γίνει μια εξειδίκευση αυτών των πολύ σοβαρών παρεμβάσεων, επί τη βάσει των αιτημάτων τους, που μπορούσαν να ικανοποιηθούν».

Επανέλαβε ακόμη ότι «η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση όλων των πολιτών, όχι μόνο μιας επαγγελματικής ομάδας, όσο σοβαρά και αν είναι τα αιτήματά της και οφείλει να σεβαστεί τα δικαιώματα κάθε πολίτη, άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάμε σε μια φάση ασταμάτητης, τέλος πάντων, άνευ ορίων, αναμονής. Η υπομονή και η αναμονή και της κοινωνίας, όλα αυτά δεν είναι ατελείωτα, δεν είναι χωρίς όρια. Και ο νοών νοείτω».

Όσον αφορά το στεγαστικό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20% σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι τιμές ακινήτων σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αυξηθεί έως και 60%. Όπως ανέφερε, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι «η στεγαστική κρίση είναι ευρωπαϊκή και όχι μόνο ελληνική». Παρουσιάζοντας τα κυβερνητικά μέτρα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι αυτά απευθύνονται στη μεσαία τάξη και είναι συμβατά με τη φιλελεύθερη ιδεολογία, η οποία περιλαμβάνει και κανόνες όταν υπάρχει κρίση. Κεντρικό μέτρο αποτελεί η δυνατότητα ανακαίνισης κλειστών κατοικιών με επιδότηση έως 90% και ανώτατο ποσό τα 40.000 ευρώ, για νοικοκυριά με εισόδημα έως 35.000 ευρώ, προσαυξανόμενο ανά παιδί. Όπως είπε, στόχος είναι «να πέσουν περισσότερα σπίτια στην αγορά», καθώς τα κλειστά ακίνητα αποτελούν βασική αιτία της αύξησης των ενοικίων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε φορολογικά κίνητρα για τη μετατροπή βραχυχρόνιας σε μακροχρόνια μίσθωση, στην αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, στη μείωση του ΕΝΦΙΑ και στην επιστροφή ενοικίου σε εργαζόμενους εκτός έδρας και φοιτητές. Τόνισε ότι η Κυβέρνηση «δεν δαιμονοποιεί τη βραχυχρόνια μίσθωση», αλλά εφαρμόζει στοχευμένα μέτρα σε περιοχές με αυξημένη πίεση.

Σε παρατηρήσεις για την κρατική ακίνητη περιουσία, σημείωσε ότι προχωρά το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας και ότι έχει αποφασιστεί ο διπλασιασμός του ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα των τραπεζών από το 2026, προκειμένου να διατεθούν περισσότερα ακίνητα στην αγορά.

Στο σημείο αυτό υπογράμμισε ότι η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης «είναι μια πολιτική που έχει μια ενιαία φιλοσοφία. Παράλληλα, δηλαδή, με τα φορολογικά κίνητρα που δίνουμε για να μετατρέψει κάποιος το σπίτι του από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, παράλληλα με τη φοροαπαλλαγή για νέες οικοδομές, αναστολή ΦΠΑ, παράλληλα με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για όσους έχουν ασφαλισμένα σπίτια και 35% για τους υπόλοιπους, τι άλλο κάνουμε; Όλα αυτά είναι φορολογικά κίνητρα. Μέτρα, δηλαδή, τα οποία τονώνουν την αγορά, διπλασιάζουμε και το επίδομα επιστροφής ενοικίου στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν, εκπαιδευτικούς και άλλες τέτοιες κατηγορίες, γιατρούς, εκτός του σπιτιού τους στην επαρχία, δηλαδή τους δίνουμε δύο ενοίκια πίσω. Το 1/6, δηλαδή, των δαπανών ενός εκπαιδευτικού, μιας δασκάλας, ενός γιατρού, επιστρέφεται, όπως αντίστοιχα κάνουμε και για τους φοιτητές. Η πολιτική αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης δεν θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο ή να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα».

Στη συνέχεια αναφερόμενος στη μη επιδότηση ντοκιμαντέρ ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «δεν τίθεται θέμα λογοκρισίας», καθώς το έργο θα προβληθεί κανονικά. Όπως διευκρίνισε, το ζήτημα αφορά αποκλειστικά την κρατική επιδότηση και όχι την απαγόρευση προβολής. Εξήγησε ότι η αλλαγή της αρχικής απόφασης του ΕΚΚΟΜΕΔ συνδέεται με επιστολή συγγενών θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συνύπαρξη, στο ίδιο έργο, των ίδιων με τον καταδικασμένο δολοφόνο των οικείων τους. Υπογράμμισε ότι η απόφαση ελήφθη με σεβασμό στον πόνο των θυμάτων και χωρίς να αμφισβητείται η εγκυρότητα και η δημοσιογραφική επάρκεια του δημιουργού.

Ολοκληρώνοντας σχετικά με τη στάση που τηρεί η αντιπολίτευση ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί την τακτική των προκατόχων του στην αξιωματική αντιπολίτευση. Σφοδρές ανακοινώσεις με βαριές εκφράσεις. Στη συνέχεια μετά από ερώτηση για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του στην Πάτρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Εγώ θα σας πω ότι η πολιτική ασκείται με πολιτικές. Μια κουβέντα για να έχει αξία για αυτούς που μας βλέπουν πρέπει να απαντάει σε ένα ερώτημα. Αν επηρεάζει τη ζωή του, αυτού που μας βλέπει. Το να συζητάμε για το στεγαστικό και εγώ να σας μιλάω για τις λύσεις που δίνουμε, αυτές οι λύσεις επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων. Μπορεί να συμφωνεί κάποιος, μπορεί να διαφωνεί κάποιος άλλος. Αυτό το οποίο λέει ο πρωθυπουργός είναι το εντελώς ανάποδο που κάνουν κάποιοι άλλοι. Κάνουν κουβέντες χωρίς να μιλάνε για τη ζωή των ανθρώπων που μας βλέπουν. Τώρα για τον κύριο Τσίπρα, ο κ. Τσίπρας συμπυκνώνει όλες τις παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας που έχει και πολλά καλά η μεταπολιτευτική Ελλάδα, για να μην τα ακυρώνουμε. Δηλαδή, λαϊκισμό, αλαζονεία, ανύπαρκτη αυτοκριτική και το κυριότερο, τοξικός λόγος. Το πιο φοβερό ξέρετε ποιο είναι; Ότι προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο ιεροκήρυκας της εντιμότητας και πήγε στην Πάτρα, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Πατρών - Πύργου όπου ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ένα έργο που τώρα ολοκληρώθηκε και σώζει δεκάδες ζωές καθημερινά, το έκανε ένα φεστιβάλ κατάτμησης και διαπλοκής, με αποτέλεσμα να έχουμε τόσους νεκρούς όλα αυτά τα χρόνια. Αντί λοιπόν να βγάζει κήρυγμα ο κύριος Τσίπρας για το πόσο έντιμος είναι, ας πήγαινε στην Πατρών-Πύργου, σε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν ανά 100, 200 μέτρα, που είναι αφιερωμένα σε νεκρούς, να ζητήσει μία συγγνώμη για τις κατατμήσεις».