Παύλος Μαρινάκης: «Ξεπερνά τα όρια» η Κωνσταντοπούλου – Τι είπε για Στουρνάρα

0

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας για «χυδαιότητα»

Σφοδρή κριτική στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, άσκησε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης στη Βουλή με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της ανταλλαγής βαριών χαρακτηρισμών.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι όσα λέει και κάνει η κ. Κωνσταντοπούλου «δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση», αλλά «ξεπερνούν τα όρια», μιλώντας για συμπεριφορές που, όπως είπε, υπερβαίνουν τη χυδαιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι «δεν είναι στο ίδιο ύψος» η αντίδραση ενός προσώπου που «αντιδρά οργισμένα για την τιμή και την υπόληψή του» με κάποιον που, κατά την περιγραφή του, «βρίζει, συκοφαντεί και λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «πρέπει να μπει ένα τέλος» σε τέτοιες πρακτικές, παραπέμποντας σε προηγούμενες δημόσιες αναφορές της κ. Κωνσταντοπούλου σε βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα. Στην ίδια παρέμβαση, υποστήριξε ότι «η πραγματική Κωνσταντοπούλου» αποτυπώνεται, όπως είπε, στο γεγονός ότι «φεύγει ο ένας βουλευτής μετά τον άλλον» από δίπλα της και σε όσα «λένε οι υπάλληλοι της Βουλής», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης διεύρυνε την κριτική του και προς κόμματα και Μέσα Ενημέρωσης, λέγοντας ότι υπάρχει «μοτίβο» με το οποίο, μετά από τραγικά γεγονότα, διατυπώνονται κατηγορίες κατά της κυβέρνησης και επιχειρείται σύνδεση των εξελίξεων με κυβερνητική ευθύνη. Σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι η κυβέρνηση «δεν πριμοδοτεί» την κ. Κωνσταντοπούλου, αλλά «αντιδρά όπως πρέπει», προσθέτοντας τη φράση «αν δεν αντιδράσεις, το “τέρας” θα σε φάει».

Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε στο επίκεντρο όσους, όπως είπε, «δεν την αποκλείουν» και «ξεπλένουν» τέτοιες λογικές, αναφέροντας ενδεικτικά τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με το ερώτημα αν «την αποκλείει».

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε και όσα ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας για περιστατικό που, κατά τον ίδιο, συνέβη όταν διαφώνησε με τον ΣΥΡΙΖΑ σε θέμα που αφορούσε τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη σχετική αναφορά «ανατριχιαστική» και κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί δημοσίως.