ΕΛ.ΑΣ.: «Το περιστατικό διερευνάται» μετά την καταγγελία Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε «παρακράτος» και δημοσίευσε SMS προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι «το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών», μετά την καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών.

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ότι «παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες».

Προηγήθηκε ανάρτηση στο Facebook από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, στην οποία καταγγέλλει «ενεργό παρακράτος» και δημοσιεύει μήνυμα SMS που, όπως αναφέρει, απέστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Σύμφωνα με το κείμενο της ανάρτησης, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε νωρίτερα στη Βουλή πως αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων τον ενημέρωσε με μήνυμα για τη μήνυση που η ίδια κατέθεσε εναντίον του, δίνοντάς του, όπως γράφει, στοιχεία όπως ο τόπος, ο χρόνος και το περιεχόμενό της. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστηρίζει ότι τέτοια ενημέρωση συνιστά «παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας» και κάνει λόγο για «ευθεία αμφισβήτηση της νομιμότητας, της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους».

Στην ίδια ανάρτηση, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρει ότι επικοινώνησε μαζί της ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος –κατά τα γραφόμενά της– τη διαβεβαίωσε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Η ίδια προσθέτει ότι απάντησε πως αναμένει «άμεση και επίσημη ανακοίνωση» της Ελληνικής Αστυνομίας «ή την παραίτησή του».