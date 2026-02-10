Μαρινάκης: Δίνουμε μάχη ενάντια στην προπαγάνδα και στην παραπληροφόρηση

0

«Πήγε να βάλει στο στόμα μου ότι εγώ είπα ότι οι λιμενικοί στην πραγματικότητα σκότωσαν τους ανθρώπους αυτούς…»

«Δεν υπάρχει απειλή με νόμιμα μέσα. Δεν συνίσταται απειλή. Πουθενά στον κόσμο. Είναι μια προειδοποίηση και μάλιστα νόμιμη και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται όταν θεωρείς ότι ο άλλος παραποιεί τα λεγόμενά σου», ανέφερε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Με αφορμή αυτό αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ενημέρωσης, τη σχέση πολιτικής και δημοσιογραφίας αλλά και ευρύτερα θεσμικά και πολιτικά ζητήματα της επικαιρότητας. Η συζήτηση ανέδειξε τις διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από κρίσιμα ζητήματα θεσμών και πολιτικής ευθύνης, αποτυπώνοντας το κλίμα της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας και τις εντάσεις που διαμορφώνουν τον δημόσιο διάλογο.

«Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος για άλλη μια φορά προέβη σε μια παραποίηση δεδομένων, η οποία συνιστά, ενδεχομένως να συνιστά, κάποια πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Άλλες φορές μπορεί να είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων, άλλες φορές μπορεί να είναι και συκοφαντική δυσφήμιση, αν αυτό το οποίο μεταφέρει, γιατί δεν το μεταφέρει μόνο εκείνη τη στιγμή, το μεταφέρει και στο διαδίκτυο στη συνέχεια, συνιστά εν γνώσει του προσβολή. Δηλαδή, αν εν γνώσει του κάποιος λέει για εσένα κάτι ψευδές και δυσφημιστικό», τόνισε ο κ. Μαρινάκης. «Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η μεγάλη εικόνα, η ουσία. Η ουσία είναι ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος εμφανίστηκε και δικαίωμά του εκπροσωπώντας ένα site, αμέσως μετά το πρώτο συλλαλητήριο πέρσι για τα Τέμπη, - έχει σημασία ο χρόνος. Και έκτοτε έρχεται και ακολουθεί το συγκεκριμένο μοτίβο ερωτήσεων. Καταρχάς να πούμε ότι είμαι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω το λέγαμε και πριν, που κάνει τα μακροσκελέστερα briefing… Γιατί έχω χρέος απέναντι στους συναδέλφους σας να δέχομαι όλες τις ερωτήσεις, είναι πολύ πλούσια η θεματολογία ειδικά, τα τελευταία 2,5 χρόνια που είμαι εγώ εκπρόσωπος, και έχω καθήκον απέναντι στον κόσμο και στον πρωθυπουργό που εκπροσωπώ και είναι και δική του οδηγία, να μην αφήνω καμία ερώτηση που να μην τη δεχτώ. Είμαι ο υφυπουργός Τύπου, που υπό την κατεύθυνση του πρωθυπουργού και σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει καταργήσει την απλή δυσφήμιση, προστατεύοντας τους δημοσιογράφους, -όχι τη συκοφαντική, όπως αυτό που πολλές φορές κάνουν κάποιοι, όπως αυτός ο δημοσιογράφος-, έχει δώσει όλα τα δικαιώματα που πρέπει να δοθούν διαχρονικά στα Μητρώα Τύπου ή στις εφημερίδες δηλαδή, στα sites, και όλα αυτά έχουν αναγνωριστεί από όλες τις Ενώσεις Τύπου σε όλα τα νομοσχέδια που έχω την τιμή να εισαγάγω στη Βουλή».

Στο σημείο αυτό πρόσθεσε: «Ποιο είναι το μοτίβο; Έρχεται ο συγκεκριμένος κύριος, ρωτάει το ίδιο πράγμα πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννιά, δέκα φορές και προσπαθεί την όγδοη, ένατη, δέκατη φορά να πάρει μια μισή απάντηση ή μια απάντηση που να τον βολεύει για να κόψει την όγδοη, ένατη, δέκατη απάντηση, να την βάλει στο διαδίκτυο… Όπως τι έγινε χτες; Μπήκε μόνο η σκηνή που του λέω ότι θα σου κάνω μήνυση. Όχι τι προηγήθηκε. Για να εκνευρίσει τον απλό κόσμο που βλέπει και δεν ξέρει τι συμβαίνει και στη συνέχεια να δώσει και αυτά τα βίντεο σε δυο, τρεις σατιρικές δήθεν εκπομπές που υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση και κάνουν την πιο χυδαία προπαγάνδα».

Και τόνισε: «Πήγε να βάλει στο στόμα μου ότι εγώ είπα ότι οι λιμενικοί στην πραγματικότητα σκότωσαν τους ανθρώπους αυτούς… και, μάλιστα, το έκανε και ύπουλα, λέει μετά: "Συμφωνείτε ότι παραδεχτήκατε αυτό το πράγμα;". Είπε: "Μόλις παραδεχτήκατε ότι το Λιμενικό έκανε αποτροπή. Σωστά;", ενώ εγώ μιλούσα για τα καθήκοντα του Λιμενικού γενικά. Αυτός τι ήθελε; Ήθελε να το αποσπάσει αυτό, να βγάλει τίτλο "Ο Μαρινάκης παραδέχτηκε ότι οι λιμενικοί σκότωσαν ανθρώπους", ενώ οι λιμενικοί προστατεύουν τα σύνορά μας και σώζουν ανθρώπινες ζωές, για να δημιουργήσει κλίμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και πολλές φορές γίνεται αυτή η προπαγάνδα. Δεν είναι ο μόνος. Μην θεοποιούμε τώρα έναν δημοσιογράφο. Έτσι; Είναι ένα κύκλωμα που δρα σε διάφορα Μέσα και εξυπηρετεί διάφορα συμφέροντα. Δεν με νοιάζει ποια είναι. Αποσταθεροποίησης; Ιδεολογικά; Είναι ιδεοληπτικοί; Δεν ξέρω ποια είναι τα κίνητρά τους και ο στόχος τους είναι η αποσταθεροποίηση».

Στο σημείο αυτό και σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν πιο ψύχραιμα πια, θα κατέθετε μήνυση, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Κοιτάξτε να δείτε. Αν κατέθετα τις μηνύσεις που θα είχα δικαίωμα να καταθέσω και εγώ και 5-6 ακόμη κυβερνητικά στελέχη για κάθε φορά που λένε πράγματα που δεν έχουμε πει ή κάναμε πράγματα που δεν έχουμε κάνει, θα ήμουν όλη μέρα στα δικαστήρια… Υπάρχουν ζητήματα που είναι πολιτικά, όπως το 95% των ερωτήσεων που δέχομαι και στις ενημερώσεις πολιτικών συντακτών και στις συνεντεύξεις εδώ και υπάρχουν και ζητήματα που δεν είναι πολιτικά. Έχουν ποινική χροιά. Γιατί είναι άλλο πράγμα να πείτε, που έχετε κάθε δικαίωμα, και εγώ να σας απαντήσω ότι: Αυτά που λες είναι ανοησίες, είσαι κακός στη δουλειά σου, λες ψέματα. Και είναι άλλο πράγμα να λέτε ότι είπα κάτι που δεν είπα. Το πρώτο είναι πολιτική, ακόμα και πολλές φορές τοξική πολιτική. Το δεύτερο έχει ποινικές συνέπειες. Το αν ο καθένας θα κάνει χρήση είναι δικό του θέμα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε μάλιστα ότι «γι' αυτό και θα πάρουμε μια πρωτοβουλία και θα κάνουμε και ένα συνέδριο για την παραπληροφόρηση σε λίγες εβδομάδες στην Αθήνα, παρουσία και του πρωθυπουργού, έχω σκοπό είτε στα σχολεία είτε στην κοινωνία, μαζί και με άλλους υπουργούς, όπως η κυρία Ζαχαράκη, να δώσω μάχη ενάντια στην προπαγάνδα και στην παραπληροφόρηση, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με το κυβέρνηση-αντιπολίτευση, έχει να κάνει με τα εθνικά συμφέροντα. Ζούμε στη χώρα της δήθεν νεκρής Μαρίας, κύριε Στάθη και κύριε Σίσκο. Στη χώρα της δήθεν νεκρής Μαρίας. Στη χώρα των χαμένων βαγονιών, που μέχρι και βουλευτές αξιωματικής αντιπολίτευσης αναπαρήγαγαν, δεν πρέπει να τα αφήσουμε αυτά. Έχουν περάσει και μέσα από τα social media ως δηλητήριο και στα παιδιά μας».

Περνώντας στη συνέχεια στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης απαντά στις επικρίσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου σχετικά με τη χρήση του άρθρου 86 του Συντάγματος, απορρίπτοντας την ύπαρξη προσωπικής ή νομικής αντιπαράθεσης και υποστηρίζοντας ότι απλώς απάντησε σε δημόσια κριτική. Υποστηρίζει ότι οι ρυθμίσεις που επικρίνονται, όπως το «αμελλητί» και η αποσβεστική προθεσμία, εισήχθησαν κατά την αναθεώρηση του 2001 και υποχρεώνουν τη Βουλή να αναλαμβάνει ρόλο διερεύνησης αντί της Δικαιοσύνης, άρα η εφαρμογή τους δεν αποτελεί κυβερνητική επιλογή αλλά συνταγματική υποχρέωση. Παράλληλα, τονίζει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει νέα συνταγματική αναθεώρηση με ευρύτερες συναινέσεις, καλώντας τα κόμματα να τοποθετηθούν ξεκάθαρα, ενώ επισημαίνει πως η ιστορία θα καταγράψει όσους στηρίξουν ή απορρίψουν τις προτεινόμενες αλλαγές, ιδίως ως προς το άρθρο 86 και άλλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η σημερινή κοινοβουλευτική σύνθεση, με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ να διαθέτουν πάνω από 180 έδρες, δημιουργεί μια ιστορική ευκαιρία για συνταγματικές αλλαγές που απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία, επισημαίνοντας ότι δεν είναι βέβαιο πως τέτοιοι συσχετισμοί θα υπάρξουν στο μέλλον. Καλεί το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί ξεκάθαρα ως προς τη στήριξη συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος προϋποθέτει ευρύτερες συναινέσεις.

Ακολούθως αναφέρεται στην υπόθεση Παναγόπουλου, σημειώνοντας ότι η έρευνα της Δικαιοσύνης αφορά το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και τη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης, υπογραμμίζοντας το τεκμήριο αθωότητας. Τονίζει ότι η ανάθεση τέτοιων προγραμμάτων σε κοινωνικούς εταίρους αποτελεί συνήθη ευρωπαϊκή πρακτική και ότι η ευθύνη για την ορθή υλοποίηση των διαγωνισμών ανήκει στον φορέα που τα διαχειρίζεται, όχι στην κυβέρνηση. Παράλληλα, εξηγεί πως η μεταφορά πόρων από το ΕΣΠΑ σε εθνικούς πόρους έγινε κατόπιν αποφάσεων και κατευθύνσεων ευρωπαϊκών θεσμών και νομοθετήθηκε αναλόγως, απορρίπτοντας την ύπαρξη κυβερνητικής ευθύνης με βάση τα έως τώρα δεδομένα.