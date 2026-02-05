«Κλείδωσε» η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν για τις 11 Φεβρουαρίου

0

Το ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανακοίνωσε ότι το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας θα διεξαχθεί στις 11 Φεβρουαρίου.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μαρινάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, με το ραντεβού να έχει κλειστεί για τις 11 Φεβρουαρίου.

«Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης. Με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών»», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Για τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις με την επαναφορά και του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «πιστεύουμε στον διάλογο γιατί σημαίνει διεκδίκηση και σε καμία περίπτωση υποχώρηση σε ζητήματα κόκκινων γραμμών. Κρατώ τη φράση (σ.σ. στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας) που αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό του. Εμείς έχουμε δώσει δείγματα.

Δεν μπορεί να μιλάει κανείς για διεθνές δίκαιο και να λέει για Γαλάζιες Πατρίδες και να έχει λογικές γκριζαρίσματος. Εμείς πιστεύουμε ουσιαστικά και στις διεκδικήσεις μας στην επίλυσή τους στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Με την Τουρκία μας χωρίζει μια και μόνη διαφορά, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Έχουμε αποδείξει και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός ότι μέσα από την εξωτερική μας πολιτική έχουμε καταφέρει όσα δεν είχαμε καταφέρει τις προηγούμενες δεκαετίες».

Για την επίθεση που εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας εναντίον της χώρας μας λόγω της στάσης μας στην Ουκρανία απάντησε: «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Η Ελλάδα ως ισότιμο μέλος της ΕΕ συντάσσεται με την Ευρώπη και βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Όποια απόφαση έχουμε πάρει είναι στη λογική ότι η στήριξη στον αμυνόμενο δεν μπαίνουν στο ζύγι ούτε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης».

Για την τραγωδία στη Χίο εξέφρασε τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στο διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο διευκρινίζοντας ότι πρώτος ορίζοντας εφαρμογής είναι η α' λυκείου το 2027-2028.

Μίλησε επίσης για τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη.

«Η μάχη με το βαθύ κράτος πρέπει να είναι συνεχής», υπογράμμισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε και για την ίδρυση της πρώτης δημόσιας ακαδημίας φαρμάκου. «Οι νέοι μας θα αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες στο χώρο του φαρμάκου», επισήμανε τονίζοντας ότι «οι ακαδημίες ήρθαν για να μείνουν».

Ακολουθεί όλη η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

«Καλό μεσημέρι,

Το έκτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας-Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η ατζέντα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης. Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών.

-----

Η απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο συνιστά μια ανείπωτη τραγωδία. Άμεσα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα στη θάλασσα.

Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, τόσο των μεταναστών όσο και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος που φυλάνε τα θαλάσσια σύνορά μας και σώζουν ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτεία συνεχίζει να επιδεικνύει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.

Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

----

Ο διάλογος για το νέο Εθνικό Απολυτήριο ξεκινάει την προσεχή εβδομάδα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στόχος είναι η αναμόρφωση του Λυκείου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις μεγάλες τεχνολογικές και επαγγελματικές προκλήσεις της εποχής.

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα διαδικασία, με μία ανεξάρτητη αρχή της οποίας προΐσταται ο Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων, θεσμικά κατοχυρωμένη, μαζί με ανθρώπους της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς επίσης γονείς, παιδιά και εκπροσώπους φορέων, για να μπορεί να υπάρχει μία ολότητα ως προς την καταγραφή των απόψεων.

Διευκρινίζεται πως οι υπό συζήτηση αλλαγές δεν αφορούν στους μαθητές που φοιτούν, σήμερα, στο Λύκειο, ούτε τους μαθητές της Γ' Γυμνασίου, ενώ οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται. Πρώτος ενδεχόμενος ορίζοντας εφαρμογής είναι η Α' Λυκείου, το σχολικό έτος 2027-2028.

----

Τις 14 παρεμβάσεις του σχεδίου νόμου για μείωση της γραφειοκρατίας και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη στις συναλλαγές με το Δημόσιο, που εγκρίθηκαν τον Ιανουάριο από το Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσίασε, αναλυτικά, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, στις παρεμβάσεις -διϋπουργικού χαρακτήρα- συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εξής:

1. αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση,

2. αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών,

3. ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του,

4. συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών των πολιτών μέσω του Συμβούλου Ακεραιότητας,

5. μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, όπως η Μάνδρα, το Μάτι, τα Τέμπη,

6. ψηφιακή ενημέρωση ωραρίων υπηρεσιών,

7. ενιαία ερμηνεία νομοθεσίας από διοικητικά όργανα που εξετάζουν ενστάσεις των πολιτών,

8. μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές με το Δημόσιο,

9. κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου με επικυρωμένη πράξη εφαρμογής,

10. δυνατότητα για πληρωμή του φόρου κληρονομίας κατά τη μεταβίβαση του κληρονομιαίου ακινήτου.

«Η μάχη με το βαθύ κράτος και η προσπάθεια για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες πρέπει να είναι συνεχής. Γι' αυτό και θα ακολουθήσουν νέες παρεμβάσεις, όπως στις Πολεοδομίες, στον ΟΣΕ, στο ευρύτερο Δημόσιο με την εισαγωγή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας που θα προχωρήσουν σύντομα» δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, για το σχέδιο νόμου που θα τεθεί σύντομα σε διαβούλευση, με στόχο ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη.

----

Τη δημιουργία του «Εθνικού Κέντρου Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού» στα Ναυπηγεία Ελευσίνας προβλέπει η ιστορική συμφωνία που υπεγράφη τις προηγούμενες ημέρες.

Πρόκειται για μια επένδυση, άνω των 25 εκατ. ευρώ, που φέρνει 100 νέες θέσεις εργασίας, εισαγωγή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στην τρενοεπισκευή και στρατηγική σιδηροδρομική σύνδεση με το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο.

Η σχετική εκδήλωση για την υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της Πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη φυσική συνέχεια της «αναγέννησης» των Ναυπηγείων Ελευσίνας, που ξεκίνησε το 2022, όταν πήρε «σάρκα και οστά» το σχέδιο εξυγίανσης με το οποίο ξαναλειτούργησαν.

----

Στην ίδρυση της πρώτης δημόσιας Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα του φαρμάκου, στην Τρίπολη Αρκαδίας, προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με σχετική συμφωνία που υπεγράφη.

Η Ακαδημία θα λειτουργεί ως παράρτημα της δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τρίπολης, προσφέροντας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Πρόκειται για την πρώτη Ακαδημία που ιδρύεται μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου, σηματοδοτώντας την εφαρμογή του στην πράξη.

Οι νέοι μας μέσα από την δωρεάν φοίτηση, πρόκειται να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες και πραγματικές προοπτικές απασχόλησης στον χώρο του φαρμάκου, ενώ και οι φορείς που συμμετέχουν, θα έχουν την υποχρέωση να απορροφήσουν τουλάχιστον το 40% των αποφοίτων.

«Οι Ακαδημίες ήρθαν για να μείνουν, ως ένας καινοτόμος θεσμός που απαντά στις ανάγκες κάθε τοπικής οικονομίας, στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και δίνει στους νέους ανθρώπους λόγο να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους», τόνισε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη».