Παύλος Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα

Κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης

Με μια ματιά Η διαχείριση κρίσεων αποτελεί τη «νέα κανονικότητα» και κριτήριο αξιολόγησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης .

. Υπογράμμισε την ανάγκη δημοσιονομικής ισορροπίας και στοχευμένων παρεμβάσεων, απορρίπτοντας οριζόντια μέτρα όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) .

. Επιβεβαίωσε την αποφυγή περαιτέρω εμπλοκής της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις, αποκλείοντας την αποστολή πλοίου στα Στενά του Χορμούζ.

σε πολεμικές επιχειρήσεις, αποκλείοντας την αποστολή πλοίου στα Στενά του Χορμούζ. Άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ, για τη μη στήριξη κρίσιμων άρθρων ενεργειακών συμβάσεων.

Η διαχείριση έκτακτων καταστάσεων αποτελεί πλέον «τη νέα κανονικότητα» και βασικό κριτήριο αξιολόγησης των κυβερνήσεων, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, όπως διαμορφώνεται μέχρι το μεσημέρι. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η διεθνής συγκυρία, οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία και τα διαθέσιμα κυβερνητικά «εργαλεία», με την κυβέρνηση να υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας και υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων.

Αναφερόμενος στα ληφθέντα μέτρα για τα καύσιμα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι προηγήθηκε μελέτη της κατάστασης στα πρατήρια για την αποφυγή αδικιών, ενώ τόνισε την ετοιμότητα για περαιτέρω σχέδια εφόσον η κρίση βαθαίνει, ακολουθώντας τις προτάσεις του Πρωθυπουργού. Υπογράμμισε δε, ότι η στήριξη προς τους πολίτες δεν προκύπτει από «λεφτόδεντρα», αλλά από τη συνετή οικονομική πολιτική που επέτρεψε στην Ελλάδα να προεδρεύει πλέον του Eurogroup, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Δημοσιονομική υπευθυνότητα έναντι οριζόντιων μέτρων

Όσον αφορά τα αιτήματα για μείωση φόρων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο αποφέρει σημαντικά ετήσια έσοδα. Επεσήμανε ότι μια τέτοια απόφαση απαιτεί ευρωπαϊκή συζήτηση για «ρήτρα διαφυγής» από τις οροφές δαπανών, διαφορετικά η χώρα κινδυνεύει να μπει σε καθεστώς επιτήρησης. Παράλληλα, τάχθηκε κατά της οριζόντιας μείωσης, υποστηρίζοντας ότι θα ωφελούσε περισσότερο όσους έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, ενώ η κυβέρνηση προκρίνει τις στοχευμένες παρεμβάσεις για όσους έχουν ανάγκη. «Έχουμε καταργήσει ή μειώσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η πολιτική δεν βασίζεται στην επιδοματική λογική, αλλά στην αύξηση του μόνιμου εισοδήματος.

Εξωτερική πολιτική και ενεργειακή στρατηγική

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί περαιτέρω σε πολεμικές επιχειρήσεις, αποκλείοντας ρητά την αποστολή πλοίου στα Στενά του Χορμούζ. Διευκρίνισε ότι η συμμετοχή περιορίζεται στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, διατηρώντας ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες, αλλά αποφεύγοντας την κλιμάκωση.

Αναφορικά με την ενέργεια, τόνισε ότι συμφωνίες όπως αυτή με τη Chevron και έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος δεν επηρεάζονται από την κρίση και ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης. Υποστήριξε ότι αυτές οι κινήσεις αποτελούν ηχηρή απάντηση στην αποδυνάμωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Τέλος, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, και ειδικότερα στο ΠΑΣΟΚ, επειδή καταψήφισε κρίσιμα άρθρα για τις συμβάσεις νοτίως της Κρήτης, γεγονός που, όπως είπε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποχώρηση επενδυτών όπως η Chevron. Κατέληξε ότι οι πολιτικές στάσεις των κομμάτων στη Βουλή παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία οφείλουν να αξιολογούν οι πολίτες.