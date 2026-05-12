Ανδρουλάκης: Ζητώ από τη νεολαία να μας εμπιστευθεί, να αντιμετωπίσουμε ζωτικά θέματα για το παρόν και το μέλλον τους

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε εκτενή αναφορά στη στεγαστική πρόταση του κόμματός του για κοινωνικές κατοικίες

«Ζητώ από την ελληνική νεολαία να μας εμπιστευθεί, καθώς εμείς θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε ζωτικά θέματα που αφορούν και στο παρόν και στο μέλλον τους», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του στο podcast «Rosa Talks» της ιστοσελίδας «Rosa Progressive».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκανε εκτενή αναφορά στη στεγαστική πρόταση του κόμματός του για κοινωνικές κατοικίες, παροχή κινήτρων για τα κλειστά σπίτια και παρεμβάσεις στις ζώνες πίεσης, ενώ καταλόγισε έλλειψη ενδιαφέροντος στη Νέα Δημοκρατία, καθώς «όταν θέλουμε να μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη, αυτά τα θέματα δεν είναι επιμέρους, αλλά κεντρικά». Σχετικά με το «φιάσκο του προγράμματος ‘Σπίτι Μου ΙΙ'», επέκρινε την κυβέρνηση πως «είναι ανοργάνωτη και δεν κατανοεί ότι το πρόβλημα της αγοράς είναι η μειωμένη προσφορά, καθώς δεν υπάρχουν σπίτια».

Ως προς την πρόταση για πιλοτικό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο χλεύης σε βάρος του ΠΑΣΟΚ μετά από κάθε καινοτόμα πρόταση. Κάλεσε τα κυβερνητικά στελέχη «να δουν τους συντελεστές αντίστοιχων προγραμμάτων που έχουν εφαρμοστεί και διατηρηθεί σε άλλα ευρωπαϊκά, κράτη και να αφήσουν τους χλευασμούς, διότι δεν χλευάζουν το ΠΑΣΟΚ, αλλά τους νέους και τα προβλήματά τους».

Περιγράφοντας την κατάσταση της οικονομίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως «οι μισθοί μας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ, ενώ τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων είναι τρίτα από την κορυφή». Είπε ότι είμαστε η μόνη χώρα με αυτήν την ασυμμετρία και υποστήριξε ότι «η λύση είναι να οραματιστούμε ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο δεν θα αφήνει κανέναν Έλληνα χωρίς ισχυρή δημόσια παιδεία και δημόσια υγεία». «Εάν σε αυτά αθροίσουμε τον πυλώνα του προγράμματος κοινωνικών κατοικιών, έχουμε τρία μεγάλα στοιχήματα για την Ελλάδα του αύριο, που αφορούν στον πυρήνα της κοινωνικής δικαιοσύνης», τόνισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα υπερκέρδη των τραπεζών σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί εκείνος να παίρνει πρωτοβουλίες για φορολόγησή τους στα 4,6 δισ. για να πάρει 370 εκατ. το κράτος, «και να ακούω τον κ. Μητσοτάκη να λέει ‘ό,τι δώσουν οικειοθελώς' και τον κ. Τσίπρα να μιλά για μία πατριωτική εισφορά». «Όχι, πρέπει να υπάρχει κανονικός φόρος. Είμαστε κανονικό κράτος. Και στα κανονικά κράτη τα υπερκέρδη πρέπει να πληρώνουν φόρους», υπογράμμισε.

Περνώντας στη συζήτηση επί του πολτικού σκηνικού, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η απόφαση για μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δεν πάρθηκε για το θεαθήναι». Υποστήριξε πως «η Νέα Δημοκρατία είναι προφανές ότι δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ αντίπαλο. Δεν θέλει απέναντί της ένα κόμμα ανανεωμένο με πρόγραμμα, με στελέχη που μπορούν να κυβερνήσουν και που μπορεί να πάρει ένα κομμάτι του ακροατηρίου της. Θέλει ένα κόμμα που να μπορεί να τη βγάλει από τη δύσκολη θέση και να τη συσπειρώσει. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε».

Είπε ότι το κόμμα του «δίνει αγώνα για την πολιτική αλλαγή με καθαρό λόγο και θεσμική συνέπεια» και ότι δεν έχει δέσμευση από κανέναν ολιγάρχη. Πρόσθεσε ότι αυτό «φαίνεται από τα δελτία ειδήσεων, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τις ιστοσελίδες», για να σχολιάσει ότι «κάποιους άλλους τους έχουν περί πολλού κάποιοι ισχυροί της χώρας». Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε, «ως πολιτικός με αυτονομία», να ελέγξει «και το τελευταίο ευρώ της εποχής Μητσοτάκη, για να τελειώσει η ατιμωρησία και κάποιοι να πληρώσουν, για να μην κάνουν τα ίδια παιχνίδια και οι επόμενοι».

Όσον αφορά στο κράτος δικαίου, χαρακτήρισε ως «πυρήνα της εξαθλίωσης και της διαφθοράς να έχουμε έναν Πρωθυπουργό που νομίζει ότι το κράτος του ανήκει, άρα ότι μπορεί να βάζει εμπόδια στη δικαιοσύνη, να καλύπτει παράνομες παρακολουθήσεις και να χρησιμοποιεί εις βάρος αντιπάλων, υπουργών και αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων, ‘όπλα' που χρησιμοποίησε το Ισραήλ κατά του ισλαμικού κράτους». Τόνισε ότι δεν είναι προσωπικό θέμα και ότι «πρέπει κάποιοι να πληρώσουν. Διότι, η ατιμωρησία γιγαντώνει τη διαφθορά».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως «όσο πάμε προς τις εκλογές, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα αποζητήσουν την επόμενη κυβέρνηση και άρα δεν θα πάνε σε μία χαμένη ψήφο διαμαρτυρίας». «Εάν κυριαρχήσει η λογική της πολιτικής αλλαγής και όχι της αποχής, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και να δημιουργήσει τις συνθήκες μιας προοδευτικής κυβέρνησης», είπε. Πρόσθεσε ότι «οι συνεργασίες, αν προκύψουν από τη λαϊκή ετυμηγορία, θα γίνουν βάσει του προγράμματός μας». «Δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε θέματα που αφορούν στη στέγαση, στην υγεία, στη φορολόγηση, στους θεσμούς. Αν σε αυτά υπάρχουν δυνάμεις που συμφωνούν μαζί μας, θα διευκολύνουμε την κατάσταση και θα υπάρχει ένα μέτωπο απέναντι σε αυτό που ζούμε σήμερα», ανέφερε.