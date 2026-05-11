Βουλή: Αναρτήθηκαν τα «Πόθεν Έσχες» των πολιτικών για το 2025 – Τι εισόδημα δηλώνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των βουλευτών του έτους 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25 του Ν.5026/2023, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Υπεύθυνων Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, του έτους 2025 (χρήση 2024).

Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία (3) έτη (άρθ. 32, παρ.1, Ν.5026/2023).

Το πλήθος των ανωτέρω για το έτος 2025 (χρήση 2024) είναι 17 αρχικές και 1.837 ετήσιες δηλώσεις.

Βρείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών και λοιπών υπόχρεων για το 2025 (χρήση 2024).

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Τα «Πόθεν Έσχες» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2024 στην προκειμένη).

Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρείες ή κτήση μετοχών, ενώ αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους/τις συζύγους.

Τι εισόδημα δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει εισόδημα από ακίνητα 10.700 ευρώ, από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 176,58 ευρώ και από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 35.916,48 ευρώ. Από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά αναφέρεται το ποσό των 34.728,84 ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα έλαβε 95,29 ευρώ (με τα εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά να ανέρχονται σε 56,75 ευρώ).

Παράλληλα δηλώνει την ισόβια ασφάλιση ζωής που κατέχει, καθώς επίσης και το γεγονός πως προχώρησε σε εκποίηση/διαγραφή του ομολόγου Hellenic-Bill που είχε αξία κτήσης 490.575 ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank.

Αυτό είναι και το σημαντικότερο ποσό που έχει σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Από ΄κει και πέρα έχει άλλα 100.163 ευρώ στο ίδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και από κει και πέρα μικροποσά (1.912 ευρώ, 399 ευρώ, 292 ευρώ, 250 ευρώ, κ.λπ.) στην Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα Πειραιώς.

Στα ακίνητα και στα αγροτεμάχια δεν υπάρχει κάποια μεταβολή από την προηγούμενη δήλωσή του. Έχει 26 εγγραφές με διάφορα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα (σε Κρήτη, Ήπειρο, Κυκλάδες) από προηγούμενες χρήσεις. Όπως επίσης στην κατοχή του έχει, από προηγούμενα έτη, δύο επιβατικά Ι.Χ. (ένα 875 κυβικών και ένα 1.560 κυβικών). Παράλληλα εξακολουθεί να είναι μέτοχος της «ΚΗΡΥΞ ΑΕ» (εφημερίδα της Κρήτης) με μερίδιο 75%. Τέλος, έχει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές 35.700 ευρώ σε πιστωτική κάρτα και 150.000 ευρώ προς την αδελφή του Αλεξάνδρα.

Τι εισόδημα δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Με συνολικό δηλωθέν εισόδημα που διαμορφώνεται στα 58.042,01 ευρώ για το οικονομικό έτος 2024, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, καταγράφει ως κύρια πηγή εσόδων του, τη βουλευτική του ιδιότητα. Συγκεκριμένα, από τη βουλευτική αποζημίωση λαμβάνει 36.529,56 ευρώ, ενώ σημαντικό μέρος των εσόδων του, ύψους 21.504,96 ευρώ, προέρχεται από την εκμετάλλευση ακινήτων. Συμπληρωματικά, ένα μικρό ποσό της τάξης των 7,49 ευρώ δηλώνεται από μερίσματα, τόκους και λοιπά δικαιώματα.

Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις ανέρχονται σε 58.399,04 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, και συγκεκριμένα τα 55.559,78 ευρώ, βρίσκονται κατατεθειμένα στην Εθνική Τράπεζα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κίνηση ενίσχυσης της ακίνητης περιουσίας του κατά τη διάρκεια του 2024. Ο κ. Ανδρουλάκης προχώρησε στην αγορά μονοκατοικίας επιφάνειας 40,16 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ακίνητο το οποίο έχει ανεγερθεί το 1992. Για την απόκτησή του καταβλήθηκε ποσό 120.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τη δήλωση, προήλθε από αποταμιεύσεις και εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Πέραν αυτής επένδυσης, η ακίνητη περιουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται εκτεταμένη και γεωγραφικά διαφοροποιημένη. Συγκεκριμένα, διατηρεί 13 ακίνητα στην Κρήτη, δύο στην Αττική, καθώς και ένα στο Βέλγιο, συνθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει ότι κατέχει το 100% ατομικής επιχείρησης, ενώ παράλληλα συμμετέχει με ποσοστό 2% στην εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ. Στη δήλωσή του περιλαμβάνεται τέλος η κατοχή ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, 1.598 κυβικών εκατοστών.

Τι εισόδημα δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας

Αλλαγές που σχετίζονται κυρίως με την ενίσχυση της ακίνητης περιουσίας καταγράφονται στη δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) για τον Αλέξη Τσίπρα, με τις μεταβολές να προκύπτουν από γονικές παροχές και κληρονομικά δικαιώματα.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός σύμφωνα με τη σχετική δήλωση απέκτησε δύο διαμερίσματα στην περιοχή του Διόνυσου Αττικής, επιφανείας 119 και 211 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Τα ακίνητα περιήλθαν στην κατοχή του μέσω γονικής παροχής, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά το ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο ακινήτων του, χωρίς να απαιτηθεί άμεση καταβολή κεφαλαίου για την απόκτησή τους.

Παράλληλα, στη δήλωση αποτυπώνεται και η απόκτηση ποσοστού 25% σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 855 τετραγωνικών μέτρων στο Αθαμάνιο Άρτας, το οποίο προήλθε από κληρονομιά. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στις μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που σχετίζονται με οικογενειακές μεταβιβάσεις.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα, αυτά διαμορφώθηκαν για το 2024 στα 72.000 ευρώ, αντανακλώντας τις απολαβές και τις λοιπές οικονομικές δραστηριότητες του πρώην πρωθυπουργού. Την ίδια στιγμή, οι τραπεζικές καταθέσεις εμφανίζονται διόλου ευκαταφρόνητες, αφού έχει στην Εθνική Τράπεζα έναν λογαριασμό με 160.356 ευρώ, έναν με 64.756 ευρώ, έναν με 45.157 ευρώ και έναν με 54.133 ευρώ. Στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται η κατοχή μοτοσυκλέτας 650 κυβικών εκατοστών, η οποία παραμένει στη δήλωση από προηγούμενα έτη. Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας διατηρεί το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία.

Τι εισόδημα δηλώνει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σημαντική δραστηριότητα τόσο στο πεδίο των επενδύσεων όσο και στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αποτυπώνεται στη δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) για τον Στέφανο Κασσελάκη, με τα βασικά χαρακτηριστικά να περιλαμβάνουν εισοδήματα από το εξωτερικό, ρευστοποιήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις.

Τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα του προέδρου του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» προκύπτουν από δύο βασικές πηγές. Από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα όπου καταγράφονται έσοδα 8.372 ευρώ, και κυρίως από ακίνητα στην αλλοδαπή, τα οποία απέφεραν σε έναν χρόνο 122.430 δολάρια ΗΠΑ.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια του 2024, ο κ. Κασσελάκης προχώρησε σε εκτεταμένες ρευστοποιήσεις επενδυτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, πούλησε ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικά παράγωγα, εισπράττοντας συνολικά 3.875.045 δολάρια. Ωστόσο, η αρχική αξία κτήσης των συγκεκριμένων επενδύσεων ανερχόταν σε 3.976.250 δολάρια, γεγονός που υποδηλώνει απώλειες σε σχέση με το αρχικό επενδυμένο κεφάλαιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εταιρικές του κινήσεις. Ο ίδιος εμφανίζεται να προχωρά τόσο σε εκποίηση όσο και σε επαναγορά της εταιρείας OSIOS LLC, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, στοιχείο που καταδεικνύει ενεργή αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών του συμμετοχών. Παράλληλα, διατηρεί ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα μέσω της συμμετοχής του κατά 75% στην εταιρεία Pura Vita. Τέλος, στο σκέλος των υποχρεώσεων, η εικόνα δείχνει σημαντικό δανεισμό, καθώς οι συνολικές οφειλές υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

