Κυριάκος Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει το κράτος πιο ανθρώπινο

Συνεργασία κυβέρνησης με ElevenLabs για Gov.gr και διαλέκτους

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες του Δημοσίου, στον τουρισμό αλλά και στη διατήρηση των ελληνικών διαλέκτων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ElevenLabs, Mati Staniszewski, με τις δύο πλευρές να προχωρούν στη συνέχεια στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας.

Η ElevenLabs συγκαταλέγεται στις πρωτοπόρες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για φωνητικές εφαρμογές, ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι βασικοί άξονες της συνεργασίας με αιχμή την αξιοποίηση της τεχνολογίας της εταιρείας στο Gov.gr, στον τουρισμό και στη διαφύλαξη τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες ζουν, επικοινωνούν και αποκτούν πρόσβαση σε ευκαιρίες, ενώ ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη δημιουργία ενός προσβάσιμου και ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μία από τις πιο φιλόδοξες στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ευρώπη και ανέφερε ότι σήμερα παρέχονται περισσότερες από 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες μέσω του Gov.gr. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος, με φωνητικές, πολυγλωσσικές και πιο διαισθητικές λειτουργίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και Έλληνες του εξωτερικού, τονίζοντας ότι οι φωνητικές υπηρεσίες μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβαση των πολιτών στις κρατικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, σε πρώτη φάση προβλέπεται ο εμπλουτισμός των ψηφιακών υπηρεσιών του Gov.gr με φωνητικές λειτουργίες, κυρίως σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους πολίτες. Σε δεύτερη φάση θα εξεταστεί η δυνατότητα πλήρους φωνητικής διεπαφής, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να δίνουν φωνητικές εντολές ή να υποβάλλουν προφορικά ερωτήματα.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι η συνεργασία επεκτείνεται και στον τομέα του τουρισμού, σημειώνοντας ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τους επισκέπτες να γνωρίσουν την Ελλάδα με νέους τρόπους και να καταστήσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και τους προορισμούς της χώρας προσβάσιμους σε κάθε γλώσσα.

Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνολογία της ElevenLabs προβλέπεται να ενσωματωθεί στην πλατφόρμα VisitGreece, ενώ θα αξιοποιηθεί και για την παροχή πληροφοριών και ξεναγήσεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και για την ανάδειξη λιγότερο προβεβλημένων τουριστικών προορισμών.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στη διατήρηση του γλωσσικού πλούτου της χώρας. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αρκετές τοπικές διάλεκτοι κινδυνεύουν να χαθούν, ενώ σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταγραφή και διατήρησή τους για τις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας θα δημιουργηθεί πιλοτική ψηφιακή βιβλιοθήκη τοπικών φωνών και διαλέκτων σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο «Αθηνά» και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου. Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθούν ηχογραφήσεις φυσικού λόγου από ομιλητές διαφορετικών διαλέκτων, ώστε να δημιουργηθούν ψηφιακές φωνές βασισμένες στα ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε ακόμη ανταλλαγή απόψεων για πιθανή αξιοποίηση φωνητικών μοντέλων στην πολιτική προστασία και ειδικότερα σε εφαρμογές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης «112».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ElevenLabs Mati Staniszewski ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση για τον ηγετικό τους ρόλο στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών υπηρεσιών και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία.

Ο M. Staniszewski ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό μέρος της πορείας της ElevenLabs από τα πρώτα της βήματα, σημειώνοντας ότι η εταιρεία διαθέτει Έλληνες σε καίριες θέσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ενώ τόνισε ότι ανάμεσα στους πρώτους εταιρικούς πελάτες της εταιρείας υπήρχαν και ελληνικές επιχειρήσεις.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Συζήτηση του πρωθυπουργού με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Elevenlabs στο «Panathenea 2026»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες κατά τη συζήτηση που είχε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Elevenlabs Mati Staniszewski στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Panathenea 2026», έδωσε συγχαρητήρια στους διοργανωτές και επισήμανε πως στον ίδιο χώρο του Ζαππείου υπογράψαμε τη Συνθήκη Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΕ ως 10ο μέλος.

«Είναι ιδιαίτερα συμβολικό το γεγονός ότι σήμερα μιλάμε εδώ για την τεχνητή νοημοσύνη, για το μέλλον, για το δυναμικό ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και για τις συνεργασίες που μπορούμε να δημιουργήσουμε με εκπληκτικές εταιρείες όπως η ElevenLabs. Αυτό που κάναμε σήμερα ήταν να επεκτείνουμε τις συνεργασίες που έχουμε ήδη δημιουργήσει με κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών», είπε ο πρωθυπουργός.

«Παίρνουμε μία από τις κορυφαίες -αν όχι την κορυφαία- εταιρείες φωνητικών AI chatbot στον κόσμο και προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τις τεχνολογίες της στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας Gov.gr» ανέφερε εξηγώντας ότι έτσι, αντί να πληκτρολογούμε το αίτημά μας, απλώς θα μιλάμε στην ιστοσελίδα και θα παίρνουμε ουσιαστικές απαντήσεις μέσα από εποικοδομητικές συνομιλίες.

«Φυσικά, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την τεχνολογία για να ενισχύσουμε τον τρόπο με τον οποίο προβάλλουμε τον τουρισμό μας. Και μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση αυτών των συνεργασιών αφορά τη διατήρηση ορισμένων από τις πιο ιδιαίτερες γλωσσικές μας διαλέκτους. Τι σημαίνει, για παράδειγμα, για έναν AI agent να μπορεί να μιλά στην κρητική διάλεκτο; Πόσο δύσκολο είναι αυτό και πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες γλωσσικές παραδόσεις;», προσέθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το 2019, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, η Ελλάδα ήταν ένας πλήρης τεχνολογικός ουραγός σε όλα τα επίπεδα. «Η παροχή δημόσιων υπηρεσιών ήταν τραγική, υπήρχε τεράστια γραφειοκρατία και οι πολίτες διαμαρτύρονταν συνεχώς για τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούσαν με το κράτος. Έτσι, κάναμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους πρώτη προτεραιότητα. Και πιστεύω ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την παροχή μιας πολύ εύχρηστης και φιλικής προς τον πολίτη διεπαφής με το κράτος μέσω της πλατφόρμας Gov.gr. Θεωρώ ότι αυτό υπήρξε μεγάλη επιτυχία, αλλά προφανώς ήταν μόνο η αρχή. Όταν άρχισα να σκέφτομαι την τεχνητή νοημοσύνη και τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στη λειτουργία της κυβέρνησης, πριν από μερικά χρόνια, σκέφτηκα ότι πρόκειται πραγματικά για μια ευκαιρία δραματικής αύξησης της παραγωγικότητας στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει στρατηγική και αρμόδιο υπουργείο για την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Διαθέτουμε πολιτική ανοιχτών δεδομένων. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να δείτε τον αριθμό των datasets ανοιχτών δεδομένων που διαθέσαμε μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Αυτό αποτελεί έναν απίστευτο θησαυρό για πολλές από τις εταιρείες που μπορεί να βρίσκονται σήμερα εδώ και αναζητούν καλά επιμελημένα, υψηλής ποιότητας δεδομένα για να αναπτύξουν τα δικά τους μοντέλα. Σκοπεύουμε επίσης να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της έξυπνης ρύθμισης, μέσω regulatory sandboxes και άλλων εργαλείων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να ενθαρρύνουμε εταιρείες να συνεργαστούν μαζί μας στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως θέλουμε να αξιοποιήσουμε την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης ως ένα πραγματικό εργαλείο που θα αποδείξει στους πολίτες ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία προς όφελός τους - ειδικά στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών. Επ' αυτού έφερε για παράδειγμα, μια ηλικιωμένη γυναίκα που προσπαθεί να λύσει ένα συνταξιοδοτικό ζήτημα αλληλεπιδρώντας με το κράτος. «Μια διαδικασία που έχει ήδη απλοποιηθεί σημαντικά. Το να μπορεί να συνομιλεί με έναν έξυπνο και φιλικό AI agent, ο οποίος θα τη βοηθά να πλοηγηθεί σε μια περίπλοκη γραφειοκρατία, αποτελεί μια μεταμορφωτική αλλαγή. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει αναγνωριστεί σε ολόκληρη τη χώρα ως μεγάλη επιτυχία. Και βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Νομίζω ότι μόλις αγγίζουμε την επιφάνεια όσων μπορούμε να κάνουμε», τόνισε.

Ανέφερε ότι στόχος είναι να γίνουμε μια χώρα ηγέτης στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με έξυπνο και υπεύθυνο τρόπο για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης, να αναπτύξουμε μια κυρίαρχη υποδομή AI που θα αξιοποιεί το ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα, είτε αυτό αφορά τον νέο υπερυπολογιστή που κατασκευάζεται στο Λαύριο είτε την ενθάρρυνση μεγάλων data giga factories, όπως το έργο που προωθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στη Δυτική Μακεδονία. Θέλουμε να είμαστε μέρος του κυρίαρχου ευρωπαϊκού χώρου υποδομών τόνισε και σημείωσε ότι διαθέτουμε αρκετές επενδυτικές ευκαιρίες για να προσελκύσουμε ενδιαφέρον για τέτοιου είδους επενδύσεις.

«Συχνά η Ευρώπη θεωρείται μια ήπειρος που δεν ενθαρρύνει την καινοτομία στον ίδιο βαθμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τη στήριξη των startups και τη διευκόλυνση της δραστηριοποίησής τους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η έννοια του "28ου καθεστώτος" είναι απολύτως κρίσιμη ώστε, για παράδειγμα, νέες ελληνικές εταιρείες να μπορούν να δραστηριοποιούνται στην Πολωνία χωρίς να χρειάζεται να περνούν μέσα από αμέτρητα ρυθμιστικά ή γραφειοκρατικά εμπόδια», συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε επίσης ότι ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης που χρειάζεται σωστή ρύθμιση. «Αν, για παράδειγμα, μια ηλικιωμένη γυναίκα που ζητά βοήθεια για τη σύνταξή της είναι θυμωμένη, το AI θα πρέπει να μπορεί να το αντιληφθεί και να προσπαθήσει να διαχειριστεί τα συναισθήματά της. Αυτό όμως είναι μόνο η μία πλευρά. Αν μιλάμε για AI companions που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους, τότε μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική ιστορία», ανέφερε σχετικά.

Και υπογράμμισε: «Ως ηγέτης που έχει αναλάβει την προσπάθεια ρύθμισης της πρόσβασης παιδιών και εφήβων στα social media, επειδή το doom scrolling είναι πραγματικότητα και στερεί από τα παιδιά μας και τους εφήβους μας χρόνο και την ικανότητα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, πιστεύω ότι το ίδιο θα ισχύει και για τους φωνητικούς AI agents και companions που θα αλληλεπιδρούν με παιδιά και εφήβους, δημιουργώντας αυτήν την ψευδαίσθηση μιας σχέσης που υποκαθιστά την ανθρώπινη σχέση. Για μένα αυτό είναι απλώς μη αποδεκτό. Πιστεύω λοιπόν ότι το επόμενο μεγάλο μέτωπο, αφού αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των social media, θα είναι να εξετάσουμε και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε έναν ασφαλή χώρο ώστε τα παιδιά και οι έφηβοι να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη δοκιμάζουμε τέτοιες εφαρμογές στα σχολεία μας. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε με την OpenAI για την παροχή εργαλείων που, μέσα σε ένα ρυθμιζόμενο περιβάλλον, θα βοηθούν τα παιδιά να μαθαίνουν καλύτερα και τους εκπαιδευτικούς να διαχειρίζονται καλύτερα τον φόρτο εργασίας τους».

Σημείωσε παράλληλα ότι κάθε τεχνολογική επανάσταση έχει και μια σκοτεινή πλευρά που χρειάζεται σωστή αντιμετώπιση και ρύθμιση.

«Πιστεύω ότι το καθαρό όφελος της AI είναι ξεκάθαρα θετικό. Συνεργαζόμαστε ήδη με πολλές startups στον τομέα της υγείας, παρέχοντάς τους με έξυπνο τρόπο πρόσβαση στα δεδομένα μας ώστε να αναπτύξουν λύσεις που θα μπορούν να εξαχθούν και εκτός Ελλάδας. Η άμυνα είναι ένας ακόμη τομέας όπου συμβαίνουν πολλά. Είναι πάντοτε πρόκληση να πείσουμε τους στρατηγούς και τα υπουργεία άμυνας να σκέφτονται όχι μόνο με όρους μεγάλων πλατφορμών -πλοίων ή αεροσκαφών- αλλά να κατανοήσουν πραγματικά τον μετασχηματισμό που επιφέρει η AI στο πεδίο της μάχης. Πλέον έχουμε κυβερνητική δομή που μπορεί να αναθέτει συμβάσεις σε startups ώστε να αναπτύσσουν πρωτότυπα και να τα δοκιμάζουν στο πλαίσιο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η πολιτική προστασία είναι ένας ακόμη τομέας μεγάλου ενδιαφέροντος: χρήση της AI για ακριβέστερες καιρικές προβλέψεις, διαχείριση πλημμυρών και πυρκαγιών. Πρόκειται για τομείς στους οποίους θέλω πραγματικά να εμβαθύνουμε και να ενθαρρύνουμε εταιρείες να συνεργαστούν με το ελληνικό κράτος για την ανάπτυξη λύσεων που στη συνέχεια θα μπορούν να εξαχθούν και στο εξωτερικό. Και φυσικά, θέλουμε να καλλιεργήσουμε αυτό το εκπληκτικό οικοσύστημα τεχνολογικών startups που αναδύεται στην Ελλάδα», ανέφερε σε άλλο σημείο της συζήτησης.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει αλλάξει την κουλτούρα με την οποία οι νέοι Έλληνες βλέπουν την επιχειρηματικότητα. «Υπήρχε μια σχεδόν σοβιετική νοοτροπία. Μου θύμιζε την Πολωνία της δεκαετίας του '80. Το να μιλά κανείς για επιχειρηματικότητα και κέρδος σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο θεωρούνταν σχεδόν ιεροσυλία - ακόμη και πριν από δέκα χρόνια. Αυτό έχει αλλάξει και πιστεύω ότι πρόκειται για έναν μεγάλο μετασχηματισμό που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα σε πολλά επίπεδα», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων για την οποία γίνεται συζήτηση στην ΕΕ, για την ικανότητα δηλαδή άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη για τη στήριξη εταιρειών που αναπτύσσονται ταχύτατα.

«Δεν θα ήθελα επιτυχημένες εταιρείες, όπως αυτή που χτίσατε εσείς, να βασίζονται αποκλειστικά σε αμερικανικά venture capital και private equity funds. Ούτε θα ήθελα η μοναδική βιώσιμη επιλογή να είναι η εισαγωγή σε αμερικανικό χρηματιστήριο. Στην Ευρώπη απλώς δεν διαθέτουμε την απαραίτητη κλίμακα για την άντληση κεφαλαίων για τέτοιου είδους εταιρείες. Πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα για εμάς - τεχνικό αλλά και επιχειρησιακά πολύ σημαντικό για τις ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες. Μιλάμε πολύ για δημόσια χρηματοδότηση και ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά όχι αρκετά για ιδιωτική χρηματοδότηση. Στην Ευρώπη έχουμε τεράστιες αποταμιεύσεις, οι οποίες συνήθως κατευθύνονται στις ΗΠΑ μόνο και μόνο για να επανεπενδυθούν αργότερα στην Ευρώπη. Αυτό δεν έχει ιδιαίτερο νόημα - και το λέω αυτό ως Ευρωπαίος», ανέφερε.

Επιπρόσθετα τόνισε για το ρυθμιστικό πλαίσιο, πως σε ζητήματα όπου θεωρούμε ότι χρειάζεται πιο επιθετική στάση -όπως η προστασία παιδιών και εφήβων ή τα ζητήματα ψυχικής υγείας- πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο, χωρίς να δημιουργούμε ένα συνολικό περιβάλλον υπερβολικά περίπλοκο για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

«Δεν μπορώ να προβλέψω πώς ακριβώς θα είναι ο κόσμος το 2030. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η AI, με όλα τα τεράστια οφέλη παραγωγικότητας που προσφέρει, θα προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, η υπηρεσία που προσφέρετε ανταγωνίζεται άμεσα τα παραδοσιακά call centers και πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτής της πραγματικότητας. Για μένα, η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι να διαχειριστούμε ομαλά αυτές τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, ώστε να μην στραφούν οι άνθρωποι εναντίον της τεχνολογίας απλώς και μόνο επειδή η τεχνολογία θα καταργήσει θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα και δεν θα είναι πλέον απαραίτητες σε έναν νέο κόσμο AI. Ως υπεύθυνος χάραξης πολιτικής, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γι' αυτό και η σκέψη γύρω από το μέλλον της αγοράς εργασίας και η προετοιμασία των παιδιών και των φοιτητών μας για αυτή τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα είναι τόσο κρίσιμη. Πρέπει να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε πού ακριβώς θα συμβούν οι αλλαγές και πού θα προκύψουν οι νέες ευκαιρίες - γιατί θα υπάρξουν τεράστιες νέες ευκαιρίες στην εργασία», ανέφερε στη συνέχεια.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης πως δεν πρέπει να δημιουργηθεί η γενική αντίληψη ότι τα οφέλη της AI συσσωρεύονται δυσανάλογα υπέρ του κεφαλαίου ή των εταιρειών γιατί αυτό θα προκαλέσει κοινωνική αντίδραση.

«Νομίζω ότι όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ενεργά στον χώρο της AI πρέπει να κατανοούν ότι υπάρχει και μια διάσταση κοινωνικής ευθύνης στο έργο τους. Και φυσικά, δική μας δουλειά -όπως συμβαίνει με κάθε τεχνολογική επανάσταση- είναι να διασφαλίσουμε ότι θα αποδεχθούμε τα οφέλη, ενώ ταυτόχρονα θα διαχειριστούμε όσο καλύτερα μπορούμε τις αρνητικές συνέπειες και τους κινδύνους», σημείωσε.

Κλείνοντας είπε πως το πρώτο μάθημα που του έδωσε ο καθηγητής μου στη διοίκηση επιχειρηματικότητας όταν πήγε στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων ήταν ότι η επιτυχία στον επιχειρηματικό κόσμο είναι 10% έμπνευση και 90% ιδρώτας.

«Σήμερα κάναμε το πρώτο εργαστηριακό μας πείραμα, αφού όλοι ιδρώσαμε αρκετά», τόνισε.