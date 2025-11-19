Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο, την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

0

«Ο αγροτικός κόσμος σήμερα πληρώνει τα σπασμένα μιας κυβέρνησης σε αποδρομή και ενός παρακράτους»

«Η σημερινή κατάθεση της αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρίας Λιονή, στην Εξεταστική Επιτροπή, κατέρριψε οριστικά το βολικό αφήγημα της ΝΔ, η οποία επιχειρεί εδώ και εβδομάδες να μετακυλήσει τις ευθύνες για το «γαλάζιο» σκάνδαλο αποκλειστικά στις Περιφέρειες» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνουν ότι «η επιβεβαίωση, μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, ότι τα 4,5 εκατομμύρια ”δηλωμέν” ζώα στο Ρέθυμνο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς και ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ”ρίχνει την ευθύνη στον τελευταίο τροχό της αμάξης”, αποδεικνύουν ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο: την ίδια την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία άφησε το σύστημα ανεξέλεγκτο, επιτρέποντας σε λίγους επιτήδειους να λεηλατήσουν τις επιδοτήσεις των πραγματικών κτηνοτρόφων».

Οι ίδιες πηγές, τονίζουν τέλος, ότι, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να αποκαλύπτει την αλήθεια και να υπερασπίζεται τον αγροτικό κόσμο, που σήμερα πληρώνει τα σπασμένα μιας κυβέρνησης σε αποδρομή και ενός παρακράτους που λειτουργούσε ανενόχλητο με τις πλάτες του ”γαλάζιου κομματικού μηχανισμού».